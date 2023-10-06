山頂南區第三季租務量按季大減逾四成　美聯：豪客及業主暑假外遊

美聯物業方富義表示，根據該行統計，今年第三季計，山頂南區租務市場共錄得約138宗成交，較第二季減少約四成，而涉及租金總額於第三季則錄得約1,693.80萬元，較第二季則減少約7%。雖然區內租務表現較第二季遜色，但區內於第三季則錄得1宗大額的超級豪宅洋房租務成交，根據市場消息，種植道11號洋房以月租約110萬元租出，為市場罕見的租務交易，亦反映這類超級豪宅租務亦見一定需求。在第四季多項利因素帶動下，山頂南區租務交投及租金有望同錄增長。

另外，按統計，第三季錄得逾10萬元月租的租務約有66宗。綜合市場消息統計，全季區內最大額的租務成交為種植道11號一個洋房，實用面積約10,804呎，並以月租約110萬元成交，呎租亦100元水平，為市場超級大額成交。其次，賓吉道洋房項目亦以月租約46.8萬元成交，而摘星閣洋房則以月租約32萬元成交。

方富義稱，山頂南區第三季較第二季的租務成交減少，主要受到經濟氣氛影響外，而且區內第二季租務需求顯著上升，令區內租盤需時補充，導致租盤減少所致，另外，第三季適逢暑期及今年不少業主或租客外遊，加上天氣風暴等多項因素影響區內的租務交投。不過，預期第四季區內租金有望回升約2%，租務交投亦有望增約15%，主要是踏入第四季，影響第三季租務市場交投的因素淡化，加上市場氣氛稍為回穩，而且政府亦招商吸納外資，以及高端人才來港等，對租務市場需求帶來支持作用。至於市場亦憧憬施政報告為樓市減辣，利好氣氛亦有助租務成交增加。

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