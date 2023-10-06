川粵共融 - 陳鴻杰師傅帶領「駿景軒」探索養生滋補與味蕾刺激 併發新火花 

▲ 英皇駿景酒店

在香港烹飪界的星光璀璨之中，有一位大廚以他的烹飪技藝和對食材的極致執著而綻放光芒，他就是陳鴻杰師傅。現為英皇駿景酒店「駿景軒」的行政總廚，陳師傅以二十多年來的豐富履歷，帶領這家曾連續 7 年榮獲米芝蓮一星榮譽的川粵餐廳「駿景軒」在菜式和烹飪方法上探索更多創新做法。

▲ 「駿景軒」行政總廚 陳鴻杰師傅

由於父親經營海味鋪，陳師傅從小就跟從家人打理生意，日積月累的實踐讓他對貴價海味培養出獨到見解，並掌握了食材挑選和烹飪方面的秘訣。至 2000年，陳師傅的職業烹飪之旅正式開始，他踏入了富臨飯店阿一鮑魚廚房。這位年輕的廚師嶄露頭角，迅速展現出他對烹飪的熱情和天賦。他在阿一鮑魚廚房度過了 14 年，肯吃苦和好學變通的態度更讓他擔任了七年「世界御廚鮑魚大王」楊貫一的助手。在楊大廚的指導下，他細緻學習了烹製鮑魚的技藝，並掌握了烹飪貴價食材的獨家秘方，這段珍貴的經歷成為他烹飪生涯的重要里程。

在累積相當的烹飪經驗後，陳師傅希望可以有更多新的嘗試和挑戰，在廚藝的路上走得更遠，先後在多家知名餐廳工作，包括福臨門七哥開創的灣仔家全七福、城市花園酒店中菜廳「粵」等，2017 年更於中環首間藝術川菜大平伙廚房與成都名廚谷曉榮拍擋推出多款經典川菜。

陳師傅多年來透過在廚房不同崗位的涉獵，不斷精進自己的廚藝及對出品完美的追求，這些經驗都讓他在 2019 年入主「駿景軒」擔任行政總廚後，帶領「駿景軒」成為了香港高級川粵食府之一的強大實力基础。

憑藉多年經驗及對美食烹飪的天賦，陳師傅在扎實精湛的廚藝上不斷尋求突破，帶領團隊為「駿景軒」打造出一系列具有獨特風味的川粵名菜，從食材的選擇到處理都極其講究。陳師傅特別注重食材的新鮮度，這種執著可以在霸王辣子排骨得以體現。肉質鮮嫩的排骨配上由四川原產地直送的辣椒，力求保留食材最原始的色澤和鮮味，確保每一道菜都是極致的享受。

陳師傅親自把關挑選食材，烹飪技術也暗藏深厚功夫。以他的拿手好菜，亦是「駿景軒」的名菜之一的「20 頭日本網鮑扣鵝掌」為例，經他嚴格挑選的 20頭日本網鮑，於於烹調前浸發約 10 小時或以上，待鮑魚完全變軟後，再以老雞和排骨慢煮，烹調過程中需準確拿捏鮑魚的溫度，才能確保鮑魚肉質的豐腴滋潤，處理這道菜式需時亦相當考經驗和耐性。

陳師傅除了對燜、燉這種「深」入「淺」出的烹飪過程有著獨到的拿捏手法外，對「拔絲」菜式也有一番見地。出自他手中的「拔絲咕嚕肉」其靈魂自然落於用以「拔絲」的糖醬身上。作為咕嚕肉的外衣，既要做到汁醬藕斷絲連，但又不可因追求「拉絲」而加糖增稠，影響甜酸的平衡。要做到「拔絲拉絲」兩者平衡，在烹調時需將糖逐漸加入鍋中，形成絲絲糖漿，當中火喉的控制、翻糖的力度及時間的拿捏通通決一不可。這道菜式的綿密口感、香甜誘人的口味絕對會讓人回味無窮。

「川」和「粵」兩大元素在烹飪手法上能夠相輔相成，在粵式菜餚中巧妙加入川菜醬汁，達到「蓋味而不搶味」的特色。「駿景軒」正是靈活結合了兩者的精華之處，推出了不同經典川粤菜餚，呈現出令人難以忘懷的風味和口感。

除了於「駿景軒」擔任行政總廚一職外，陳鴻杰師傅也是「群生飲食技術人員協會」和「香港中廚師協會」的尊貴會員。這兩個協會的成員身份不僅代表著他在飲食業的專業地位，還讓他參與了行業內的重要活動和網絡，進一步豐富了他的專業知識和視野。

陳鴻杰師傅的烹飪之旅，充滿了奮鬥和經歷，從鮑魚廚房的學徒起步，一路走來，他累積了豐富的經驗和技巧。陳鴻杰師傅的入主，將「駿景軒」帶領到香港頂尖食府的行列。他的烹飪理念和對食材的執著，確保了菜式的卓越品質及每一道出品都擁有令人難以忘懷的風味。「駿景軒」成為了味覺的藝術殿堂，每一道菜都是一幅畫，每一口都是一次美妙的體驗。

「駿景軒」名菜推介 20 頭日本網鮑扣鵝掌 $1,280/位

▲ 20 頭日本網鮑扣鵝掌

結合了頂級的日本網鮑與鵝掌，這道菜式是稀世珍味，亦是「駿景軒」的名菜之一。師傅嚴格挑選 20 頭日本網鮑，煮理這道菜式需時亦相當考經驗，於烹調前鮑魚浸發約 10 小時或以上，待鮑魚完全變軟後，再以老雞和和排骨慢煮，在烹調過程中需準確拿捏鮑魚的溫度，才能確保鮑魚肉質的豐腴滋潤。而鵝掌則經過細膩處理，以保持肉質滑嫩，鵝掌與鮑魚這個經典配搭，絕對能帶來一種奢華與美味的享受。

拔絲咕嚕肉 $268

▲ 拔絲咕嚕肉

作為「駿景軒」其中一款名菜之一，師傅特意選用豬頸肉作此菜式的主食，把豬頸肉切成適合的大小塊狀後，再以秘製醬汁特別醃製及處理，使肉質在烹調不會流失太多水份及能保持多汁鮮嫩。而說到此菜式的靈魂，當然落於用以「拔絲」的糖醬身上。作為咕嚕肉的外衣，既要做到汁醬藕斷絲連，但又不可因追求「拉絲」而加糖增稠，影響甜酸的平衡。要做到兩者平衡，師傅在烹調時需將糖逐漸加入鍋中，形成絲絲糖漿，當中火喉的控制、翻糖的力度及時間的拿捏通通決一不可。這道菜式的綿密口感、香甜誘人的口味絕對會讓您回味無窮。

清香藤椒魚 $368

▲ 清香藤椒魚

作為馳名川菜廳，清香藤椒魚絕對是「駿景軒」的招牌名菜之一。師傅特意選用新鮮的桂花魚/東星斑，因其肉質鮮嫩而不鬆散。先以薑、蒜片和酸菜翻炒起鑊，再加入濃郁的魚湯及四川野生椒，把桂花魚/東星斑以巧妙的刀功切成片狀後，放入魚湯中，使風味深入魚肉。最後再加入調味醋調整酸度，營造出絕妙的味覺平衡。此名菜滿溢著酸、辣的湯汁，讓每一口都感受到酸辣的刺激與滿足。而魚肉鮮嫩多汁，湯汁濃郁而具有層次感，每一口都散發著香辣帶麻的風味。

霸王辣子排骨 $288 (小) $358 (例牌)

▲ 霸王辣子排骨

師傅精選肉質鮮嫩的排骨，先以秘製的醬汁進行醃製，讓香辛料充分滲透，醃製中的排骨滿佈辛辣香氣。下鍋時以高溫油把排骨炸至金黃酥脆，再加入由四川直送的辣椒和香料翻炒後，上碟時每一塊排骨都沾滿了辣椒的香辛味，口感酥脆，辣味濃烈而不失風味，令人胃口大開。

砂鍋蒜子生焗魚頭 $248

▲ 砂鍋蒜子生焗魚頭

師傅特意選用新鮮的魚頭與香氣四溢蒜子作為主要食材，把魚頭連同蒜子放在 砂鍋中以慢火焗製，使得食材的原汁原味得以完美保留，上碟後亦能保持魚頭的外脆內嫩。魚頭肉質鮮嫩多汁，搭配蒜子的獨特香味，散發出撲鼻的麻辣香。這道菜式兼具豐富的口感，是「駿景軒」客人必點菜式之一。

▲ 駿景軒

駿景軒

地址 : 香港皇后大道東 373 號英皇駿景酒店一樓

電話 : (852) 2961 3330

關於英皇駿景酒店

英皇駿景酒店坐落於灣仔皇后大道東，交通便利，與銅鑼灣時代廣場只需 10 分鐘路程，附近有多個大型商場方便購物；酒店設有 299 間無煙客房及套房，提供高質素住宿、餐飲及各項酒店服務。客房可一覽醉人夜景及園林景觀。此外，酒店的餐飲服務及豪華設施和服務也是其特色之一，位於酒店一樓的駿景軒享負盛名，多年來深受城中名人追捧，為香港名店之一。主打川粵菜的高級中菜廳駿景軒以正宗川菜聞名，其香料、醬料及辣椒等均來自四川，讓一聚饌客品嚐到正宗川菜的麻、辣、鮮、香。而位於酒店地下的 Monkey Café環境簡潔時尚，提供多款特式國際佳餚，包括豐富自助早餐、精美下午茶、午市晚市套餐、精緻蛋糕及甜品等。客人安坐在 Monkey Café 可以放鬆身心，無論是商務飲宴或悠閒用餐，Monkey Café 都能給您享受舒適愜意的用餐體驗。

(特約)