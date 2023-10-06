【大行報告】具有被市場上調盈測及估值重評機會 高盛上調康哲藥業評級至「買入」

高盛表示，康哲藥業（00867） 三個核心產品的帶量採購（VBP）不確定因素正在減少，將其評級由「中性」上調至「買入」。該行又指，帶量採購將繼續對集團今年下半年以至明年上半年構成獲利壓力，但公司被低估，有被市場上調盈測和獲估值重評的機會，並將目標價上調至18.88元。康哲藥業周五（6日）收報11.92元，升7%。









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該行認為，經過逾五年的管線建設，公司正在進入一個新的產品週期，特別是新興的皮膚科產品線，以推動2025年及打後的收入和盈利增速回升到介於15%至20%。

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記者：鄭昊彤