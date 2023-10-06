【大行報告】料澳門黃金周中場日均賭收達疫前約九成 瑞銀看好首選三大濠賭股

瑞銀表示，預料黃金周期間，澳門中場日均賭收約5.8億至6.2億澳門元，相當於2019年黃金周水平的約85%至90%。該行亦維持對濠賭股正面看法，當中看好及首選澳博（00880）、永利澳門（01128）及金沙中國（01928）。

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該行指出，十一黃金周的首六日（9月30日至10月5日），澳門日均旅客量約為12.9萬人次，相當於2019年黃金周的約86%，略低於市場預期達90%以上的復甦。當中澳門的內地旅客日均達約10萬人次，佔總旅客量的約78%，並達2019年黃金周的約81%水平，較今年8月份的約88%復甦水平有所回落。

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該行又指，以香港遊客為主的非內地旅客，在黃金周期間的復甦率顯著提高，達到2019年黃金周水平的約1.08倍，亦高於2019年8月份的約92%水平。

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記者：鄭昊彤