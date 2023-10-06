【大行報告】第四季電動車季節性需求或更弱 摩通降中創新航評級至「減持」

摩通表示，內地電動車電池製造商10月份生產趨勢續疲弱，意味第四季電動車季節性需求可能更弱。此外，儲能系統（ESS）電池需求亦開始放緩，部分廠商更下調指引。上述原因均導致中創新航（03931）盈測被進一步下調。

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該行自公司中期業績後將其盈利預測下調逾70%後，最新對公司今年盈利預測再進一步削減6%，明年下調16%，並將其評級由「中性」降至「減持」，目標價由14元下調至11元。中創新航周五（6日）收報19.6元，升0.2%。





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按中創新航目前的負自由現金流，並假設營運現金流並無改善的情況下，摩通預料公司手頭現金或無法提供超過兩個季度的支持，因此公司或需透過銀行貸款、債務或股權融資進行再融資。

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記者：鄭昊彤