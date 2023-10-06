【機迷熱話】PS4、PS5支援Sony影視服務　直接睇2,000部電影

Sony日前表示，Sony Pictures Core（原名為Bravia Core）影視服務在PS4、PS5遊戲主機上正式推出，讓PS4、PS5玩家可以透過遊戲主機睇戲！

官方網誌指出，PS4或PS5上註冊或登入該服務，便可直接從購買或租借多達2,000部電影，包括Sony影業的新、舊大片：《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》、《蜘蛛俠：不戰無歸》、《捉鬼敢死隊：魅來世界》、《殺手列車》等。若透過Sony Pictures Core購買GT電影，亦可以拿到積分換取GT7遊戲內容。

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另外，Sony表示已經是PlayStation Plus升級及高級會員（即Premium及Deluxe會員），可透過Sony Pictures Core免費觀看「最多100部電影的精選目錄」。這些電影將不包括廣告，陣容亦會定期更新。首批免費電影包括《時凶獵殺》、《太空戰士XV：王者之劍》、《生化危機：詛咒》等。

網誌提到，服務會在全球23個市場上架，不過目前香港市場仍未上架，可能有待官方後續公布。

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責任編輯：張寶燕

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