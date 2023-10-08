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【人才難求】港企研ERP助管理　毋須聘秘書會計

12:00 2023/10/08

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東昇電腦顧問主席黃誠鴻（左）與行政總裁鄭競雄（右）表示，多年來都會因應時代轉變，為客戶制定合適的ERP方案。（陳卓賢攝）

企業資源規劃管理系統（ERP）的自動化流程，能協助提升公司的營運效率，也能減少一些職位的人手需求，紓解人才荒。成立已30載的IT企業東昇電腦顧問（Eastop），因採用自家研發的ERP協助管理，已毋須設立會計或秘書職位。

近年經常聽到「企業數碼化」，但早於90年代中期，東昇電腦顧問創辦人夫婦已積極推動這概念，更為企業客戶開發不同類型的ERP，包括辦公室營運、零售批發、生產、人資管理、網上營銷等應用場景。

自動產生報價單 定時出發票

所謂「身體力行」，該公司在營運上也採用了自家研發的ERP，很多工作流程早已自動化處理，例如內容複雜的報價單、保養單等都是自動產生，且系統也會自動定時發送電郵發票或月結單給客人，因此十多年來都毋須聘請會計文員、秘書和資料輸入員。

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東昇電腦顧問主要有3大部門，分別是產品開發、市場銷售和客戶支援。作為公司主席兼首席顧問的黃誠鴻，現時主要負責產品開發；太太鄭競雄則是行政總裁，負責售後服務及為產品測試，做好「把關」的工作。

黃誠鴻提到自己在公司角色的轉變，並指在2018年前，他經常會與銷售部同事出外「做Demo」，向潛在客戶示範ERP應用。

但他後來發現，自己往往是做產品示範的主力，這樣會令公司過於倚賴他，不利長遠發展；加上自己也要負責產品開發，為了不想變成「一人公司」，於是決定淡出在銷售上的角色，交予銷售員處理。

銷售人才難求 需具商業知識

由於需要面向不同行業的客戶，並示範各式ERP應用方案，因此要成為該公司的銷售員，除要具備一定的IT背景外，也需具備商業領域知識（Business Domain Knowhow），同時也要有積極好學的心態，適應日新月異的科技變化和市場需求。

但因為職位要求不低，鄭競雄坦言，銷售員是該公司最缺乏人手的職位。「畢業生未必有足夠的市場經驗和客源，往往需要數年時間浸淫，才能獨當一面，但有時他們只做一兩年就離職，培訓合適新人就變得不容易。至於在市場上尋找有經驗的銷售人才，在現時四處搶人才的大環境下，自然更困難。」

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慶幸的是，公司大部分核心職位，例如負責產品開發的程式員，都是相當穩定，沒有流失的情況。黃誠鴻表示，有6位員工的年資已超過25年，他們如同自己的親人，同時，他們與年輕員工有互補作用，有助帶來更多的新構思及創造價值。

能夠留住重要人才多年，鄭競雄認為原因之一，是給予靈活的上班模式。該公司上班制度分為「早更」及「晏更」兩種，但這制度絕非永遠固定，而是能按員工的需要隨時轉換。

因應員工強項 安排相應工作

例如有同事原本是晏更，但暑假期間需提早接送孩子上興趣班，於是就安排她轉為早更；當暑假結束後，就讓她轉回原來的晏更。黃誠鴻補充，無論是哪個上班時間，同事們都準時返工和放工，因為他深明每位員工也有自己的家庭，工作是為賺錢養家，但沒必要因而犧牲與家人相處的時間。

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鄭競雄則提到，「因材用人」對管理是最重要，公司願意「投其所好」，因應同事的興趣和強項而安排相應的工作，例如有銷售同事原來不喜歡見客，而是較有興趣寫程式，於是就給予機會讓他嘗試程式開發的項目，之後再慢慢將他轉到開發部門工作。

作者：陳卓賢

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