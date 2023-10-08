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【可持續辦公室】紡織企業吸新血　推動產業智能化

10:00 2023/10/08

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可持續發展園林「十如」採用自動化生產流程，提升員工的技能和收入水平；同時提倡Office 2.0理念，利用開放式空間和優美的風景，創造將人與自然聯繫起來的工作空間。（受訪者提供）

紡織業是非常傳統的行業，其製作染料的過程，需要使用大量的水和色料，會對環境帶來負面影響。為打破這傳統形象，紡織企業溢達集團近年在廣西桂林興建了可持續發展園林，將公司的營運與人才培訓、科技和環保等可持續發展融為一體。

紡織業存在已久，並一直與人類的社會及科技發展並肩而行。近年在科技及環保需求的推動下，溢達集團在桂林逾50萬平方米的土地上，建立了一個名為「十如」的可持續發展園林，開宗明義在保護自然環境的前提下，推動紡織產業智能化發展，同時吸引人才。

溢達集團 桂林建可持續園林

溢達集團副董事長楊敏賢表示，技術含量低、工作呆板繁複，都是傳統紡織業給人的刻板印象，要扭轉這過時的觀念，十如的廠房採用了大量智能化生產流程，務求吸引更多年輕人入行。

【搶人才】設施管理擁抱科技　適合個性活躍年輕人

她指出：「智能生產是可持續發展的重要元素，以往並不多新人願意進入勞動密集的行業，現時的智能化流程，使很多紡織工序實現自動化，例如在相同的工作時間下，自動化令人均紗綫產量提升至原來的3倍，這不但提高生產效能、減少浪費，更成功吸引更多高學歷年輕人才入行。」

目前十如的員工之中，約有85%擁有大專或以上學歷，公司也會提供職業發展計劃，讓他們快速成長為高度智能化生產綫的技術專家，同時發掘其團隊管理才能，打破傳統技工和辦公室管理人員的角色邊界，轉向由「現場管理工程師」所組成的未來製造業新模式。

企業目標 縮減貧富懸殊差距

在新模式下，溢達培養兼具專業技術和人際交往等軟技能的複合型人才；站在員工角度，自動化既提升了工作自由度，也為他們的收入水平帶來增長。楊敏賢強調，「縮減貧富懸殊差距」屬於企業責任，更是該公司的企業目標。

【人才培訓】埃森哲年花78億再培訓　重視創造人才

此外，製造業一貫會把工人和辦公部門分隔開，而十如就突破傳統的工作空間設計，將部分辦公區和生產綫設置在同一空間，消除兩者之間的隔膜，鼓勵不同部門的員工更主動、更輕鬆地合作，建立開放交流的文化。

融合辦公區生產綫 開放交流

開放式工作空間的設計，配以大面積的玻璃幕牆，一來能提高透明度，二來也引入陽光及自然景觀，將辦公環境與大自然融合。同時，十如亦設有多個多用途空間及共享工作間，讓同事可因應需要選擇適合自己的工作空間，文具用品和茶點亦是以自助形式供員工使用。

為充分善用資源營運工廠，溢達也在十如優化製衣流程、精益減廢，包括摒棄傳統的笨重生產綫和原本分散的製衣工序，將裁床、縫紉及後整理等步驟結合起來，開創一套無縫高效的工作流程，通過優化小批量生產和空間管理的流程和布局，成功減少庫存、空轉時間和瑕疵品生產。

【搶人才】二次機會招聘　酒店搶人才助復甦

楊敏賢表示，精益管理能優化流程及提升員工技能，十如製衣的半製成品亦減少了64%，同時大大縮短了生產需時，動態生產周期由以往平均15天銳減至5天，為該公司每年節省數以百萬元計的開支。

記者：陳卓賢

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