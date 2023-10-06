【WhatsApp安全】入侵WhatsApp難度增　俄羅斯願付1.6億買安全漏洞

通訊軟件程式WhatsApp的用戶群數量龐大且遍布全球，今年第二季的每月全球活躍用戶達24億人。過往WhatsApp亦因此成不少黑客、私人組織，甚至是政府組織的熱門目標，利用其安全漏洞進行網絡攻擊。據外媒《TechCrunch》報道，受兩大因素影響，這些WhatsApp安全漏洞——「零日漏洞」的價格已飆升至2,000萬美元（約1.6億港元）。

過去有不少WhatsApp網絡安全事故由於黑客發現並攻擊其安全漏洞引起，而黑客背後亦可能有願意付款買下入侵技術及漏洞的「金主」。

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報道指，WhatsApp等應用程式的黑客入侵技術價值數百萬美元，上星期更有一間俄羅斯公司更表示願意出價2,000萬美元來購買一系列的零日漏洞，讓其客戶包括俄羅斯政府及私人組織，遙距破壞iOS及Android裝置。

而兩大主因在於現時iOS及Android這兩大作業系統的安全性大幅提升，令入侵iPhone及Android手機難度均有提升；以及俄烏戰爭的持續，沒有太多研究人員願意與俄羅斯政府組織或企業合作，因此俄羅斯相關組織只能溢價買入零日漏洞。

此外，報道引述一名安全研究人員透露，是次漲價也影響到俄羅斯以外的市場，包括特定應用程式錯誤的價格也有上漲。

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責任編輯：張寶燕

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