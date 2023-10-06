英國高鐵需私人資金投資 倫敦市中心路段恐難產

英國媒體報稱，高鐵HS2（英國2號高速鐵路）連接首都倫敦市中心路段需要尋求私人投資，否則終點站可能只能在倫敦西部市郊﹑原定中轉站Old Oak Common。

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HS2原定經由Old Oak Common轉駁至倫敦市中心的尤斯頓車站（Euston），但英媒指如無足夠企業投資，難以確保接駁路段能夠完成。尤斯頓及附近地區已開始重新發展，配合HS2及新車站興建。

據指，2019年時估計接駁至尤斯頓車站路段成本為26億英鎊（約247.82億港元），但最新估價已升至48億英鎊（約457.52億港元），造價接近翻倍。

政府曾表示，正重新評估尤斯頓車站路段項目，指有兩項難以負擔的設計可能需要更動。據悉，新方案亦將取消連接HS2及倫敦地鐵尤斯頓站的行人路段。

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交通部表示，將會成為另外一間公司，負責完成尤斯頓車站路段興建。政府發言人透露，項目已吸引私人領域的支持及興趣，官員亦與重要潛在合作對象商討，未來數周將安排會議繼續商討。

交通部官員相信，Old Oak Common作為HS2終點站同樣可以維持如尤斯頓車站的每小時8列高鐵行駛。然而，多達3分2受訪市民坦言，希望高鐵倫敦終點站會在尤斯頓。

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責任編輯：吳漢培