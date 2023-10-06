星凱‧堤岸高層馬場景兩房戶1164.5萬沽　累售886伙　套現逾91億

中洲置業旗下沙田火炭星凱‧堤岸已屆現樓，上月展開新一輪銷售，並於近日再錄成交。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，踏入十月份，緊貼港鐵火炭站的星凱‧堤岸即錄成交，單位為5座48樓H室，實用面積527平方呎，採兩房梗廚設計，成交價1,164.5萬元，呎價22,097元。單位位處單邊高層，景觀十分開揚，除了可享馬場景致，更可遠眺船灣淡水湖一帶景色。

他續指，項目自上月13日重推後起連沽12伙，合共套現逾1.5億元。樓盤開售至今累售886伙，套現逾91億元，平均呎價20,375元。

此外，項目亦受租客垂青。中原地產溫志樑表示，近期樓市前景未明朗，買家對入市較猶豫，不少用家先租樓觀望後市。火炭星凱．堤岸上月共錄約28宗租賃成交，最新錄本月首宗租賃成交，分行最新錄2座低層H室，單位實用面積259平方呎，開放式間隔，開價約15,000元，日前議價後以14000元租出，實用平均呎租54.1元。

據了解，新租客為一名年輕女生，見單位間隔合用，租金合理，亦方便工作，即租入單位自住。業主於2021年以579萬元購入單位，是次租出單位可享約2.9厘租金回報。

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