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【美股走勢】星級分析師摩通Marko Kolanovic警告：標普500指數或暴跌兩成　「我不知道如何避免經濟步入衰退」

股市 13:55 2023/10/06

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【美股走勢】星級分析師摩通Marko Kolanovic警告：標普500指數或暴跌兩成　「我不知道如何避免經濟步入衰退」

美股處調整期，獲《機構投資者》選為星級分析師的摩根大通首席市場策略師兼全球研究部聯席主管Marko Kolanovic警告，高利率正在為股市創造一個下行的突破點，標普500指數有可能暴跌兩成，而持有現金及短期國債可獲得5.5%回報，是目前理想的投資策略。

「若利率維持於現水平，我不知道如何避免經濟步入衰退。」

暫時仍未出現一個強烈的下跌訊號

標普500指數上月累跌逾5%，Kolanovic稱，暫時仍未出現一個強烈的下跌訊號，股市短期仍有可能出現反彈，大市走勢將很大程度上取決於未來數月的經濟數據。

「我們並非認為股市會立即出現大跌，股市仍有可能出現5%至7%的升幅，但同時也有下跌的可能，而且下跌幅度或高達20%。」

消費者的現金開始處於短缺狀態

Kolanovic對7大科技股提出警告，指蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Meta（美：META）、Alphabet（美：GOOGL）、Nvidia（美：NVDA）、Tesla（美：TSLA）及微軟（美：MSFT）在高息環境下實現歷史性增長，股價將最容易出現暴跌。上述7隻股份今年來累升83%。

「若美國出現衰退，7大科技股將跟隨大市向下，當中必需消費品及公用股亦會受重創。」Kolanovic指，就業市場仍然強勁，但從信用卡及汽車貸款拖欠情況可見，消費者面臨壓力，現金亦開始處於短缺狀態，故該行對前景持悲觀看法。

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編輯：陳韻妍

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Alphabet（美：GOOG） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL） 輝達（Nvidia，美：NVDA） 經濟衰退 經濟 NVIDIA
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