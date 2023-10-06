特朗普支持保守派候選人 角逐眾議院議長

美國共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）成為史上首位被罷免議長後，已有兩名共和黨議員宣布角逐接任。前總統特朗普（Donald Trump）發文，支持堅定保守派眾議員喬丹（Jim Jordan）成為下任眾議院議長。

眾院共和黨二號人物斯卡利塞選議長 保守派喬丹角逐 【下一頁】

特朗普在自家社交平台Truth Social發文，表明支持喬丹成為下任眾院議長。他指喬丹對打擊罪案及控制邊境的立場堅定，而且支持軍方﹑退伍軍人及憲法第二修正案，認為對方會是出色議長。

另外，特朗普周四（5日）亦回應關於他擔任議長的提議，指如果有需要，願意短暫出任議長。特朗普稱獲不少支持，希望他成為議長團結國會。

共和黨眾院二號人物﹑患血癌的57歲眾議員斯卡利塞（Steve Scalise）早前亦宣布，將角逐議長一職，與喬丹成為兩大熱門接替人選。但他因健康因素及被指與三K黨（Ku Klus Klan）前領袖杜克（David Duke）有聯繫，或阻礙其爭取支持。

麥卡錫成美首位遭罷免眾院議長 宣布不再競選議長 【下一頁】

59歲的喬丹為堅定保守派2015年擔任眾院自由核心小組創始主席，現為眾院司法委員會主席。特朗普（Donald Trump）任總統期間，喬丹一直熱心捍衛特朗普，在共和黨選民中的知名度較高。

同時，喬丹承諾可團結保守派基礎、政黨和會議，已獲包括向麥卡錫逼宮的蓋茨（Matt Gaetz）等數名保守派人物支持。惟他反對美國增加對烏克蘭軍援，加上反拜登（Joe Biden）立場，料無法獲得民主黨支持。

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責任編輯：吳漢培