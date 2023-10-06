  • 32°C
香港時間 : 20231006日 (週五) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港股市】歐冠昇：港今年有約50隻新股上市、已較部分亞洲市場好　推動港股通納入人民幣櫃枱

股市 12:58 2023/10/06

分享：

分享：

【香港股市】歐冠昇：港今年有約50隻新股上市、已較其他亞洲市場好　推動港股通納入人民幣櫃枱

本港新股市場低迷，港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇在私人財富管理公會峰會上指，今年來雖然只有約50隻新股上市，但對比其他部分亞洲市場，「他們差不多是零」，而市場流動性對港股十分重要。

歐冠昇稱，過去數年本港面對不少挑戰，包括地緣政治問題持續，環球資本秩序急速變化，更多公司選擇暫時不上市，故如何管理相關風險相當重要，而香港作為開放型經濟，必然受到外圍影響，但香港已建立資產管理和私募資本的生態系統，即使市場環境轉差，投資者仍對本港有信心。

現時港股約15%交易量來自內地投資者，但人民幣櫃枱尚未納入港股通。歐冠昇指，港股通交易仍要以港元計價，造成資訊不便，相信推動內地投資者以人民幣買賣港股，有助刺激他們在港股的參與度，但由於要改善相關基建並需得到監管批准，預期需要一段時間才能正式推出。

相關文章：【智能合約】港交所10月9日推出SYNAPSE平台　加快滬深港通結算流程（第二版）

相關文章：【打風開市】港府加快推進打風不停市　據報指示工作組數周內提交可行計畫

人民幣可直接買藍籌股？ 人民幣增值有新出路

ET財智Talk
【ET財智Talk】美日股票基金升逾15% GUM雲天輝分析第4季強積金換馬策略及部署

知多啲

人民幣可直接買藍籌股？ 人民幣增值有新出路
人民幣可直接買藍籌股？ 人民幣增值有新出路
港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 港股通 香港 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】天圖投資1973首日掛牌潛水25%、一手帳面蝕656元

下一篇文章

【美股期貨】美非農數據公布前　道指期貨跌14點、納指期貨微升4點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款