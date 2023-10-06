【香港股市】歐冠昇：港今年有約50隻新股上市、已較部分亞洲市場好　推動港股通納入人民幣櫃枱

▲ 【香港股市】歐冠昇：港今年有約50隻新股上市、已較其他亞洲市場好 推動港股通納入人民幣櫃枱

本港新股市場低迷，港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇在私人財富管理公會峰會上指，今年來雖然只有約50隻新股上市，但對比其他部分亞洲市場，「他們差不多是零」，而市場流動性對港股十分重要。

歐冠昇稱，過去數年本港面對不少挑戰，包括地緣政治問題持續，環球資本秩序急速變化，更多公司選擇暫時不上市，故如何管理相關風險相當重要，而香港作為開放型經濟，必然受到外圍影響，但香港已建立資產管理和私募資本的生態系統，即使市場環境轉差，投資者仍對本港有信心。

現時港股約15%交易量來自內地投資者，但人民幣櫃枱尚未納入港股通。歐冠昇指，港股通交易仍要以港元計價，造成資訊不便，相信推動內地投資者以人民幣買賣港股，有助刺激他們在港股的參與度，但由於要改善相關基建並需得到監管批准，預期需要一段時間才能正式推出。

相關文章：【智能合約】港交所10月9日推出SYNAPSE平台 加快滬深港通結算流程（第二版）

相關文章：【打風開市】港府加快推進打風不停市 據報指示工作組數周內提交可行計畫

人民幣可直接買藍籌股？ 人民幣增值有新出路