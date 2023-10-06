【俄烏戰爭】澤連斯基籲歐洲續援助 俄恐5年內攻他國

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四（5日）出席會議時呼籲，歐洲各國應持續支援烏克蘭，警告若烏國最終戰敗，俄羅斯可能在5年內重建軍事實力並向其他國家發動戰爭。

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澤連斯基在西班牙格拉納達（Granada）出席歐洲政治共同體（EPC）峰會，向會上各國再次重申，向烏克蘭提供額外軍事援助將可避免俄軍攻擊其他歐洲國家。

澤連斯基強調不能容許俄國總統普京（Vladimir Putin）危及盟友及全球其他地區，不可讓其摧毀歐洲力量。他指俄國﹑俄軍及其區域代理人是所有人的威脅，各方應共同努力把俄國驅逐出其他國家領土。

同時，澤連斯基指如果對烏克蘭援助減弱，俄軍可能在5年內重組軍事力量及攻擊其他國家。不過，他認為即使美國或其他盟友面臨內部「政治風暴」，對烏克蘭的財政援助相信會維持。惟他明言對狀況有所憂慮，特別是美國局勢。

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，烏克蘭可繼續獲歐洲支援。馬克龍指烏克蘭與歐洲有深切及強大聯繫，而且今次戰爭可能關乎歐洲長久以來的和平狀況。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）亦透露，德國正協商為烏克蘭提供額外的愛國者導彈防禦系統，應對即將到來的冬季。另有消息指出，西班牙向烏軍援助額外6套鷹式防空系統，協助保護運糧走廊及重要基建。

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責任編輯：吳漢培