▲ 【刺激成交】陳茂波：促進股市流動性小組短期內提交報告

港股周四（5日）成交額降至470億元，創2019年12月24日後近5年最低，當日更是半日市，成交額320億，以全日市計，為2018年12月28日後最低成交。財政司司長陳茂波周五（6日）出席私人財富管理公會峰會致辭時表示，促進股票市場流動性專責小組短期內將向政府提交報告。陳茂波提到，小組成立目的在於吸引更多優質企業赴港上市，推動產品創新及多元化，提升價格發現機制，以及交易效率等。

陳茂波提到，促進股票市場流動性專責小組將檢視上市制度、市場結構和交易機制，探索擴闊資金流向。陳茂波強調，確保金融市場充滿活力以及投資產品種類繁多，對本港維持吸引力和競爭力十分重要。

陳茂波又談及引進重點企業辦公室洽談約30間企業落戶香港或擴充業務，首批企業涉及生命健康、醫療科技、人工智能、大數據和金融科技，預計創造1萬個就業機會，包括科研和企業管理層職位。

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編輯：李哲毅