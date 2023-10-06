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【芯片大戰】傳ChatGPT母企Open AI探討自製AI芯片　已著手評估潛在收購目標

股市 12:22 2023/10/06

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【芯片大戰】傳ChatGPT母企Open AI探討自製AI芯片　已著手評估潛在收購目標

人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT母企Open AI據報正探索製造自家AI芯片，甚至已經在評估潛在的收購目標。報道引述消知人士指，Open AI尚未決定繼續推進計劃，然而至少從去年開始，Open AI就開始討論各種方案來解決昂貴的AI 芯片的短缺問題。

Open AI討論方案包括，包括建立自家AI芯片、與Nvidia（美：NVDA）在內其他芯片製造商更密切地合作，以及供應多元化。OpenAI 拒絕置評，但報道指，其行政總裁Sam Altman已將購入更多AI芯片作為該公司的首要任務。他曾公開抱怨GPU稀缺，該市場由 Nvidia 主導，控制著全球最適合運行 AI 應用的芯片 80% 以上的市場。

自 2020 年以來，OpenAI 在微軟（Microsoft，美：MSFT）大型超級電腦上開發其生成式AI技術，使用10,000 個 Nvidia GPU。然而，運行 ChatGPT 對於OpenAI 來說非常昂貴，根據 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 的分析，每次查詢的成本約為0.04美元，如果 ChatGPT 查詢量增長到 Google 搜尋規模的十分之一，最初需要價值約 481 億美元的 GPU，每年需要價值約 160 億美元的芯片才能保持運作。

報道指，目前尚不清楚 OpenAI 是否會繼續推進自製芯片計劃，並引述業內資深人士表示，自製芯片將是一項重大戰略舉措，也是一項巨額投資，每年的成本可能高達數億美元，即使 OpenAI 投入資源，也不能保證成功。

ET財智Talk
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編輯：李哲毅

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 微軟（Microsoft，美：MSFT）
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