▲ 【分析】券商：領展823擬於公布中期業績後進行小規模回購 惟受兩因素打擊 紛降領展目標價

領展 （00823） 財年首季商戶銷售額增長4.4%，券商普遍認為領展營運表現與預期相若，但基於美國十年期債息上升，相信領展利息成本會增加，加上內地物業組合持續受壓，因此調低領展目標價，以反映每基金單位分派下降。不過，基於股息率已超越借貸利率，領展管理層正考慮於公布中期業績後進行小規模的股份回購，或對股價帶來一定支持。

摩根士丹利指，美國十年期國債孳息已升至4厘，意味領展的利息開支將會上升，加上香港零售市道復甦速度較市場預期緩慢，內地物業組合持續受壓，因此調低領展2024至2026年每基金單位分派預測2%至4%，目標價亦降24%至44元，但相信潛在的股份回購將為股價帶來支持，評級維持「增持」。

大摩：領展上半年每基金單位分派料按年減少15%

大摩預期，今年上半年領展的可分派收入料增3%，但受供股的攤薄效應影響，每基金單位分派料按年減少15%，本港零售租金料升收入料升8%，帶動收入增長3%。內地零售租金收入則在租金下跌及人民幣貶值下，料跌6%。

大摩指，領展本港零售組合首季租金料有中至高單位數升幅，而新加坡零售組合租金則有中單位數升幅，但內地零售組合租金仍然輕微下跌，惟相信資產提升計劃完成後，租金料可保持平穩或有輕微升。寫字樓方面，領展本港寫字樓首季租用率雖維持90%，但市值租金較去年跌10%，內地寫字樓因供應過剩，市值租金按年跌15%至20%。

美銀：領展計劃將定息債務比率提升至近70%

美銀指，美債息急升下，該行將長期無風險利率調升50點子至4厘，雖然相信領展基本面仍穩健，但在強港元及利息開支增加下，該行調低領展2024至2026年每基金單位分派預測2%至3%，因此調降領展目標價11%至47元，維持「買入」。

美銀估計，領展上半年每基金單位分派按年減少16.5%，但較去年下半年增加9%至1.298元。領展管理層預計，今年平均借貸成本將由去年的3%，升至4%，惟公司計劃將定息債務比率提升至近70%，以減低未來利率波動性。

併購買賣雙方的價差仍較闊

領展一直尋覓新併購項目，但買賣雙方的價差仍較闊，公司將短期併購重心放在新加坡及澳洲，同時亦正在考慮出售在中港兩地的部分非核心資產，以減低寫字樓佔比。

瑞銀指，領展管理層未就領展3.0戰略列出任何具體目標，但提及早前通過供股籌集的約188億元資金已剩下約90億元，將用於潛在併購。

券商 評級 目標價 瑞銀 買入 59.2元 高盛 買入 57.3元 美銀 買入 53元＞47元 摩根士丹利 增持 58元＞44元

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編輯：陳韻妍