  • 30°C
香港時間 : 20231006日 (週五) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】券商：領展823擬於公布中期業績後進行小規模回購　惟受兩因素打擊　紛降領展目標價

股市 11:57 2023/10/06

分享：

分享：

【分析】券商：領展823擬於公布中期業績後進行小規模回購　惟受兩因素打擊　紛降領展目標價

領展 （00823） 財年首季商戶銷售額增長4.4%，券商普遍認為領展營運表現與預期相若，但基於美國十年期債息上升，相信領展利息成本會增加，加上內地物業組合持續受壓，因此調低領展目標價，以反映每基金單位分派下降。不過，基於股息率已超越借貸利率，領展管理層正考慮於公布中期業績後進行小規模的股份回購，或對股價帶來一定支持。

摩根士丹利指，美國十年期國債孳息已升至4厘，意味領展的利息開支將會上升，加上香港零售市道復甦速度較市場預期緩慢，內地物業組合持續受壓，因此調低領展2024至2026年每基金單位分派預測2%至4%，目標價亦降24%至44元，但相信潛在的股份回購將為股價帶來支持，評級維持「增持」。

大摩：領展上半年每基金單位分派料按年減少15%

大摩預期，今年上半年領展的可分派收入料增3%，但受供股的攤薄效應影響，每基金單位分派料按年減少15%，本港零售租金料升收入料升8%，帶動收入增長3%。內地零售租金收入則在租金下跌及人民幣貶值下，料跌6%。

大摩指，領展本港零售組合首季租金料有中至高單位數升幅，而新加坡零售組合租金則有中單位數升幅，但內地零售組合租金仍然輕微下跌，惟相信資產提升計劃完成後，租金料可保持平穩或有輕微升。寫字樓方面，領展本港寫字樓首季租用率雖維持90%，但市值租金較去年跌10%，內地寫字樓因供應過剩，市值租金按年跌15%至20%。

美銀：領展計劃將定息債務比率提升至近70%

美銀指，美債息急升下，該行將長期無風險利率調升50點子至4厘，雖然相信領展基本面仍穩健，但在強港元及利息開支增加下，該行調低領展2024至2026年每基金單位分派預測2%至3%，因此調降領展目標價11%至47元，維持「買入」。

美銀估計，領展上半年每基金單位分派按年減少16.5%，但較去年下半年增加9%至1.298元。領展管理層預計，今年平均借貸成本將由去年的3%，升至4%，惟公司計劃將定息債務比率提升至近70%，以減低未來利率波動性。

併購買賣雙方的價差仍較闊

領展一直尋覓新併購項目，但買賣雙方的價差仍較闊，公司將短期併購重心放在新加坡及澳洲，同時亦正在考慮出售在中港兩地的部分非核心資產，以減低寫字樓佔比。

瑞銀指，領展管理層未就領展3.0戰略列出任何具體目標，但提及早前通過供股籌集的約188億元資金已剩下約90億元，將用於潛在併購。

券商評級目標價
瑞銀買入59.2元
高盛買入57.3元
美銀買入53元＞47元
摩根士丹利增持58元＞44元

相關文章：【領展823】領展首季商戶銷售額增4.4%、飲食商戶大增12.9%　擬提高定息債務比率

相關文章：【領展823】王國龍親身回應大額減持領展：非一人可影響股價　股息率已近7厘、冀每年派息穩中求升

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港每6宗數碼交易　就有1宗可能是騙案？比例成世界最高？

編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） REITS REITs股 個股分析 目標價 領展 大行報告 回購 供股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

印度轉型發展 邁向下一個增長階段

下一篇文章

【金融科技】財庫局副局長陳浩濂：瑞士與香港可在家族辦公室加強合作　把握不同地區的投資機會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款