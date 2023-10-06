IMF警告抗通脹或波及金融市場 全球高息料延至2025年

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）日前受訪時表示，全球對抗通脹的措施可能波及金融市場，迫使全球中央銀行維持利率高企至2025年。

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IMF下周在摩洛哥舉行年度會議前，格奧爾基耶娃接受英媒訪問時警告，全球借貸成本維持高企的時間可能較預期更長，衝擊資產價格。她指降通脹措施雖有成效，但各國步伐未能一致。

格奧爾基耶娃強調，抗擊通脹尚未完成，相信全球高息環境會持續至2024整年，甚至維持至後年。她預計未來全球經濟增長預期持續疲弱，金融條件繼續收緊。

格奧爾基耶娃預料，商界意識到高利率持續時間更長後，已出現大量資產重新估值需求。她指現時通脹預期上升後，或會出現顯著資產價格重估，甚至波及金融市場穩定。

剛完成第4年任期的格奧爾基耶娃表示，任內出現兩大難以想像的世界大事，新冠疫情及俄烏戰爭。她指兩者對環球經濟帶來衝擊，但IMF迅速及以合理規模的措施回應。

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格奧爾基耶娃認為，全球經濟已陸續恢復，但速度緩慢且各國步伐不一致。她指仍有不少國家受疫情及戰爭帶來的衝擊影響，美國是唯一從兩大事件中恢復的國家。歐元區經濟較疫情前低2%，發展中市場低4至5%，低收入國家更是低6%以上。

因此，IMF預計未來5年全球經濟增長平均僅為3%，比疫情前的5年平均增長低0.8%。格奧爾基耶娃指兩大事件帶來的經濟影響仍有待恢復，如此增長速度遠不足夠，亦無法讓更多民眾受惠。

至於下周聯同世界銀行舉行的年度大會，格奧爾基耶娃稱會議將有4大主題。降低通脹友刺激經濟增長﹑擴大IMF財政權力協助更多陷入經濟危機國家﹑就向低收入國家提供零利率補貼借貸向富有國家施壓及針對紓解全球債務壓力取得進展。

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責任編輯：吳漢培