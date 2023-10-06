【AI時代】ChatGPT開發商OpenAI　擬自研AI芯片

ChatGPT引發生成式AI新浪潮，對AI芯片的需求亦有提升，以加速訓練和執行最新生成式AI技術。惟背後開發商OpenAI行政總裁早前更曾經公開反映面對GPU芯片稀缺的情況。

據《路透社》今（6日）引述知情人士消息報道，OpenAI已經由去年開始討論解決 AI芯片成本昂貴、供應短缺等問題的解決方案，包括自研 AI 芯片，與 NVIDIA 在內的芯片供應商更密切合作，並且務求令AI芯片供應來源更多元化。

OpenAI自2020年以來，在合作夥伴微軟（Microsoft）打造的大型超級電腦開發 ChatGPT，以及ChatGPT背後的生成式 AI 技術，運用多達10,000個Nvidia GPU。而GPU市場亦由NVIDIA主導，市佔超過80%。

報道指，目前還未清楚OpenAI 是否持續推進自研芯片；同時引述資深產業人士指出，如果投入AI芯片研發確實是OpenAI的一項重大戰略，將會為巨額投資，每年成本或高達數億美元。然而，最終也無法保證一定成功研發。

另據知情人士透露，OpenAI已考慮對潛在收購目標進行調查。可是OpenAI拒絕針對是次消息發表任何評論。

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後續每年需逾千億元芯片 維持運作

ChatGPT的運作成本非常高昂，據 Bernstein Research資深分析師Stacy Rasgon指，ChatGPT每次查詢的成本約為 0.04美元（約0.3港元），如果ChatGPT 查詢量增長至Google搜尋規模的十分之一，最初需要部署價值約481億美元（約3,766億港元）的GPU投入運算，每年還需要價值約160億美元（約1,253億港元）芯片才可維持運作。

責任編輯：張寶燕

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