▲ 【金融科技】財庫局副局長陳浩濂：瑞士與香港可在家族辦公室加強合作 把握不同地區的投資機會

財經事務及庫務局副局長陳浩濓指，星期三和星期四到訪瑞士蘇黎世接觸不同金融板塊的機構和持份者，介紹香港的營商環境及邀請他們在香港建立或擴充業務。他會見了瑞士銀行家協會的行政總裁Roman Studer ，並分別會見了兩家瑞士銀行的行政總裁。以資產管理規模計算，瑞士是歐洲最大的跨境理財中心，香港則是亞洲最大的跨境理財中心，兩地均各自享有其規模優勢及制度優勢。會議上，大家都認為現在疫情過去後應加強兩地交流和合作，尤其在家族辦公室方面，可鼓勵家族辦公室在對方市場設立地區支部以把握不同地區的投資機會。

金融科技方面，陳浩濓會見了瑞士金融科技協會會長Philip Weights，大家同意加強雙方合作，包括鼓勵金融科技企業到對方市場發展及互相推廣對方市場的金融科技活動，包括10月30日開始舉行的香港金融科技周2023。

陳浩濓指，他在瑞士分別會見了不同金融科技公司和創投基金的高管，並於當地金融科技中心Tenity舉辦的活動演講，向數十間出席的金融科技初創企業介紹香港的金融生態圈。香港現有超過800家金融科技企業，業務涵蓋移動支付、跨境理財、人工智能金融服務顧問、合規科技等不同範疇，當中包括8家虛擬銀行及4家虛擬保險公司。

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