▲ 【芯片大戰】美國限制對中國出口芯片製造設備新規進入最後審查階段 料與限制AI芯片出口同時公布

路透引述美國政府公告和消息人士報道，美國限制對中國出口芯片製造設備的最新規定，已進入最後審查階段，更新後的規定將增加限制內容，並填補去年10月首次公布的規則漏洞。與此同時，當局亦未公布一項有關適用於人工智能的高端芯片出口限制的更新規定。據了解，拜登政府正在尋求同時發布這兩項規定。

白宮行政管理及預算局（OMB）網站於周三發布一份題為「對半導體製造項目的出口管制，實體清單修改」規定的公告。報道引述知情人士證實，有關公告指的是預期將對向中國出口芯片製造工具實施限制。

部分美國前政府官員表示，在國務院、國防部、商務部和能源部就出口管制規定的內容達成一致之前，OMB通常不會公布有關規定。美國商務部拒絕置評。

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編輯：陳韻妍