  • 30°C
香港時間 : 20231006日 (週五) 11:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片大戰】美國限制對中國出口芯片製造設備新規進入最後審查階段　料與限制AI芯片出口同時公布

股市 10:53 2023/10/06

分享：

分享：

【芯片大戰】美國限制對中國出口芯片製造設備新規進入最後審查階段　料與限制AI芯片出口同時公布

路透引述美國政府公告和消息人士報道，美國限制對中國出口芯片製造設備的最新規定，已進入最後審查階段，更新後的規定將增加限制內容，並填補去年10月首次公布的規則漏洞。與此同時，當局亦未公布一項有關適用於人工智能的高端芯片出口限制的更新規定。據了解，拜登政府正在尋求同時發布這兩項規定。

白宮行政管理及預算局（OMB）網站於周三發布一份題為「對半導體製造項目的出口管制，實體清單修改」規定的公告。報道引述知情人士證實，有關公告指的是預期將對向中國出口芯片製造工具實施限制。

部分美國前政府官員表示，在國務院、國防部、商務部和能源部就出口管制規定的內容達成一致之前，OMB通常不會公布有關規定。美國商務部拒絕置評。

相關文章：【手機大戰】美商務部長：華為芯片上取得突破報道令人不安　需要動用更多手段實施出口管制

相關文章：【鱷王看法】達里奧︰美國對華芯片限制　類似太平洋戰爭前對日本石油禁運

ET財智Talk
【ET財智Talk】美日股票基金升逾15% GUM雲天輝分析第4季強積金換馬策略及部署

編輯：陳韻妍

晶片 外交 科技戰 貿易戰 拜登 中國 美國 人工智能 白宮
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【金融科技】財庫局副局長陳浩濂：瑞士與香港可在家族辦公室加強合作　把握不同地區的投資機會

下一篇文章

【香港經濟】余偉文：銀行不良貸款比率升但風險可控　市場未有異常
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款