【俄烏戰爭】普京威脅或恢復核試 暗示普里戈任死因

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前警告，俄國可能恢復核試，重申不可能有人打算用核武攻擊俄羅斯。普京亦談及僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）已故首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）遇難，指事故可能與手榴彈有關。

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普京周四（5日）出席會議時表明，俄羅斯可能理論上撤出1996年簽署的「全面禁止核試驗條約」（CTBT），重新恢復核試。他批評美國同樣簽署條約，但從未實際履行，威脅俄國亦可能撕毀協議。

普京再次警告，任何擁有合理思考及明確記億的人類不可能打算向俄羅斯發動核武攻擊。但他亦表明，俄國暫時無意改變動用核武方針，重新俄國存在未受核武威脅。

同時，普京斥責西方嘗試建立新「鐵幕」，把俄國入侵烏克蘭的責任歸咎於西方國家。他指責今次戰爭由基輔政權發起，獲西方積極支援，一切已超過10年，俄羅斯只能發起「特別軍事行動」阻止。

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普京亦指俄國嘗試建立新世界秩序，抗衡西方霸權，讚揚印度及中國等東方國家近年在世界影響力上。他亦再次明言反對烏克蘭加入北約（NATO），惟未反對前者加入歐盟。

另外，普京談及普里戈任的墜機事故，稱後者遺體中發有手榴彈碎片，猜測可能是事件發生原因。普京認為，調查員需要對遇難者遺體作酒精及毒品測試，釐清事發原因。

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責任編輯：吳漢培