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【香港經濟】余偉文：不良貸款比率升但可控　港銀有能力吸收部分信貸損失

股市 10:31 2023/10/06

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【香港經濟】余偉文：銀行不良貸款比率升但風險可控　市場未有異常

金管局總裁余偉文今早出席私人財富管理公會活動時表示，香港金融系統堅固，非常穩定和具韌性。在美息短短一年間加息逾5厘、外圍銀行爆動盪，對香港影響近乎零，聯滙制度運作暢順，有資金外流而港息隨上，是聯滙制度設計之內，市場未有異常情況。

余偉文稱，香港銀行資本充足率逾20%，流動性覆蓋率逾170%，皆遠超國際標準，是銀行體系的緩衝，助抗任何衝擊。他又指，銀行業特定分類貸款比率微升至1.5%，屬可控範圍，且銀行受惠息差擴大，盈利能力上升，可吸收部分信貸損失。

他又指，近年金融業信貸風險漸浮現，尤其是受內房槓桿所影響，該局此前已向銀行發警告，故香港銀行相關風險敞口十分小，無高度集中風險。

另外，余偉文稱，正研究建立一個歐盟與內地共同適用的綠色金融分類框架，讓有關標準可在國際間應用，正諮詢市場，冀年底有進展。

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記者：胡學能

經濟 余偉文 香港 銀行 香港金融管理局
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