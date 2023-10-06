▲ 【前稱Twitter】美證交會起訴馬斯克 要求他必須就收購Twitter一事作證

美國證交會（SEC）正在調查馬斯克（Elon Musk）去年收購社交媒體Twitter（現稱X）期間的言行，是否存在違法行為。SEC周四入稟起訴馬斯克，指馬斯克原定同意於9月15日向SEC作證並接受盤問，但他在會面前兩天，通知SEC指自己不會現身，並提出若干反對調查的理由。SEC後來提出允許馬斯克在離他住所更近的地方作證，但馬斯克亦不同意。

SEC故此要求法官頒令，強制馬斯克必須接受SEC的盤問。馬斯克代表律師指，馬斯克已經配合SEC的調查，並且多次自願接受盤問，認為已經給予對方足夠的機會。

據SEC向法院提交的文件顯示，SEC自4月開始調查馬斯克買入Twitter股票及他對Twitter投資的披露，SEC要求馬斯克提交數以千計的文件，馬斯克則交出數百份文件，並在7月兩度接受盤問。

相關文章：【前稱Twitter】馬斯克：逐步把X變做月費制度 目前每月用戶約5.5億個

相關文章：【前稱Twitter】馬斯克擬提告反誹謗聯盟誹謗 轟對方影響X美國廣告收入

編輯：陳韻妍