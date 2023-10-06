【金融峰會】金管局11.7再辦國際金融領袖投資峰會　預計300名頂尖金融機構負責人出席

▲ 【金融峰會】金管局11月再辦國際金融領袖投資峰會 預計300名頂尖金融機構負責人出席

金管局將於11月初再度舉辦國際金融領袖投資峰會，金管局總裁余偉文於「匯思」發文表示，預計將有多達300名來自全球頂尖金融機構的負責人出席，當中包括超過90位集團董事長或行政總裁。參與峰會的機構涵蓋銀行、證券公司、資產持有者、資產管理公司、私募股權和風險投資公司、對沖基金和保險公司多個類別。

峰會包括11月7日的主峰會和次日由金管局、證監會與金融學院聯合主辦的研討會。主峰會以「駕馭複雜的環境」為主題，業界領袖將探討對金融業影響深遠的趨勢和變化，包括因全球增長勢頭減弱、通脹路徑不明、金融環境趨緊而衍生的宏觀經濟挑戰；最新的行業發展和相應的投資策略；以及中國經濟、科技和可持續發展三大主題相關的機遇和挑戰。並邀請內地金融監管機構負責人分享對內地經濟及政策的看法。

峰會繼續以實體形式舉行

第二日的「與國際投資者對話」研討會將延續主峰會的討論：全球領先的投資者將一起探討投資策略、資產配置，以及影響長期投資環境的結構性因素如人口變化、地緣政治局勢、ESG目標及科技創新等議題。

余偉文表示，這次峰會固然有新的元素，同時亦保留去年一些特點，包括將以實體形式舉行，與會嘉賓可以親身感受香港的活力，並藉此機會與他們的員工和客戶面對面交流，並且建立新的關係。主峰會和研討會的演講嘉賓都是各個相關領域的領袖和專家，相信其獨特見解會為大家帶來啟發，表示會繼續展現香港好客之都的風範，讓賓客親身感受香港的魅力，將在香港故宮文化博物館舉行歡迎晚宴。

香港金融科技周10月30日開始

除峰會外，金管局將於今年餘下時間聯合籌辦10月30日開始的香港金融科技周，以及於11月27日至28日舉行的金管局—國際結算銀行（BIS）高級別會議。適逢今年是金管局成立30周年，希望藉此機會與大家共同回顧金管局和香港金融界過去30載共同取得的成就，分享對未來的期許。

峰會的最後籌備工作正全速進行，期待迎接來自世界各地的賓客，探討、分享如何攜手在錯綜複雜的環境下穩步前行。

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責任編輯︰梁浩碩