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【港股市況】騰訊美團升逾1% 友邦升2% 恒指高開156點（不斷更新）
港股今早續彈逾百點。ATM向上，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.8%，友邦 （01299） 升2%，滙豐 （00005） 升逾1%，恒指高開156點，開報17370點，科指升近1%，報3795點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：39】港股開市初段升約300點，報17514點，科指升1.9%，報3828點。
【09：32】長實 （01113） 升3%，長和 （00001） 升逾2%。
【李嘉誠現身】95歲李嘉誠受訪憶起李光耀曾勸他從政 問AI新加坡香港關係「答案挺有意思」
【09：31】蔚小理逆市偏軟，蔚來 （09866） 開市後跌0.9%，小鵬汽車 （09868） 跌0.4%，理想汽車 （02015） 跌0.6%。
【09：28】領展 （00823） 股價高開0.8%，領展公布4至6月財年首季商戶銷售額按年增長4.4%。
【領展823】領展首季商戶銷售額增4.4%、飲食商戶大增12.9% 擬提高定息債務比率
【09：26】【新股IPO】天圖投資1973首掛開報5.39元 潛水17%、一手帳面蝕444元
【09：22】ATM向上，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.8%，友邦 （01299） 升2%，滙豐 （00005） 升逾1%，恒指高開156點，開報17370點，科指升近1%，報3795點。
【09：13】期指開報17371點，升115點。
【09：00】恒指黑期升約86點，報17284點。
【08：30】天圖投資 （01973） 將於今日首掛，昨暗盤潛水，其中輝立暗盤收報5.39元，較招股價6.5元低17.1%，以每手400股計，一手帳面蝕444元。
【新股IPO】天圖投資1973以6.5元接近下限定價 香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）
【08：00】【跨境理財通】私人財富管理公會：業界冀理財通個人投資額度循序漸進加碼
【07：45】【Morning精點】李嘉誠受訪憶起李光耀曾勸他從政︱花旗審核全球員工名單確認誰人可留低
【07：45】港股ADR收報17241點，升118點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報62.3元，較港收市價高1.35元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報300.62元，較港收市價高0.82元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.9元，較港收市價高0.55元或0.7%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美長債息高企，美股反覆偏軟。道指曾跌逾百點，收市跌9點，報33119點；標指跌5點，報4258點；納指跌16點或0.12%，報13219點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升88點 滙豐ADR越62關（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩