【恒指夜期+ADR】夜期收市升192點　中概股回勇（不斷更新）

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美國非農新增職位達33.6萬職，刺激美債息再突破4.8厘，不過，美滙指數下跌0.2%，退守106關，美股在科技股帶動下急升，夜期跟升192點，滙豐ADR再高港收市價2.2%。中概股指數升2.6%，收報6606點，拼多多及富途升7%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 110.19 +1.7% 騰訊ADR 307.87 +0.9% 滙豐ADR 63.41 +2.2% 阿里巴巴美股 84.25 +1.6%

北水下周一回歸 恒指升272點

港股反彈逾200點，10天綫得而復失。恒指高開156點，開市後升幅擴大，早段曾升最多389點，高見17603點，其後升幅收窄，恒指續彈272點，收報17485點，成交仍低迷，略增至479億元，科指升1.6%，報3816點，ATM升逾1%至2%，友邦 （01299） 升逾2%，融創 （01918） 升一成。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 67.5 +2.4 +29 356 滙豐 62.05 +1.8 +28 11 阿里巴巴 82.9 +1.9 +25 21 安踏體育 83.45 -0.2 -0.5 25 中海油 13.1 -0.2 -1 4 百威亞太 15.6 -1.8 -1 29

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分析文章︰

【分析】券商：領展823擬於公布中期業績後進行小規模回購 惟受兩因素打擊 紛降領展目標價

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跟升192點，收報17724點

【23：08】夜期升60點

【18：10】北水下周一回歸，恒指夜期升17點

【17：10】【分析】券商：領展823擬於公布中期業績後進行小規模回購 惟受兩因素打擊 紛降領展目標價

【16：10】【新股IPO】天圖投資1973首日掛牌潛水25% 一手帳面蝕648元

【16：10】恒指續彈272點，收報17485點，成交仍低迷，略增至479億元，科指升1.6%，報3816點，ATM升逾1%至2%，友邦 （01299） 升逾2%，融創 （01918） 升一成。

【16：00】恒指U盤前升288點，報17502點。

【15：58】融創 （01918） 尾市升一成，高見2.42元。

【15：27】恒指尾市升約236點，報17450點，成交402億元。科指升1.2%，報3804點。

【15：02】同景新能源 （08326） 逆市挫44%，低見0.151元，成交190.6萬元。

【14：42】恒大系逆市跌，中國恒大 （03333） 跌逾6%，恒大物業 （06666） 跌半成，破底低見0.51元。

【14：23】港股維持約逾200點升幅，最新報17480點，升266點，今早曾升近400點高見17603點收復10天綫（17524點），科指升1.5%，報3814點。

【13：44】ATMX升逾1%至2%，京東 （09618） 升0.9%。

【13：43】蔚小理午後再度轉跌，最新跌0.2%至0.5%。

【13：30】滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、渣打 （02888） 升逾1%，東亞 （00023） 升逾5%，中銀香港 （02388） 升逾2%

【恒生11】恒生宣派第三次中期息每股1.1元 按年升57%

【13：27】艾美疫苗 （06660） 逆市再跌逾9%，低見21.6元。

【13：18】大市升幅略收窄至約250點，報17472點，升258點。

【13：06】舜宇 （2382） 逆市偏軟跌0.3%，午後初段低見51.05元，另一手機孖寶瑞聲 （02018） 升逾1%，高見13.5元。

【13：00】港股午後初段約310點，報17524點，科指升1.9%，報3827點。

【13：00】【香港股市】歐冠昇：港今年有約50隻新股上市、已較其他亞洲市場好 推動港股通納入人民幣櫃枱

【12：45】【刺激成交】陳茂波：促進股市流動性小組短期內提交報告

【12：00】恒生指數半日升317點，報17530點，成交280億元。科指升1.9%，報3829點。ATM、友邦 （01299） 升2%，阿里健康 （00241） 升逾4%，恒大 （03333） 逆市跌6%。

【11：43】恒指中午收市前升約325點，報17539點，科指升1.9%，報3829點。

【11：30】港交所 （00388） 升逾1%，高見292.6元。財政司司長陳茂波表示，預期新的資本投資者入境計劃將引導大量資金進入香港資本市場，政府正積極敲定細節。至於促進股票市場流動性，陳茂波表示專責小組將很快向政府提交報告。

【11：23】新股天圖投資 （01973） 曾潛水三成低見4.49元，最新報4.87元，較招股價低25%。

【11：16】阿里健康 （00241） 升逾4%，高見4.84元，暫為表現最好藍籌，百威亞太 （01876） 逆市回吐1%，藍籌最差。

【11：08】【金融科技】財庫局副局長陳浩濂：瑞士與香港可在家族辦公室加強合作 把握不同地區的投資機會

【11：06】聯合能源 （00467） 升一成，高見1.07元。

【10：55】【芯片大戰】美國限制對中國出口芯片製造設備新規進入最後審查階段 料與限制AI芯片出口同時公布

【10：51】兌吧 （01753） 曾升逾1倍，高見0.51元，最新報0.45元升93%。

【10：46】恒指最新升約360點，報17574點，科指升2.1%，報3837點。

【10：45】四大內銀最新齊升3%。

【10：44】美團 （03690） 升近3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 及京東 （09618） 分別升逾2%。

【10：41】建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 分別升逾2%，農行 （01288） 升逾3%。

【10：32】【香港經濟】余偉文：銀行不良貸款比率升但風險可控 市場未有異常

【10：26】三桶油個別發展，中石油 （00857） 升0.2%，中海油 （00883） 跌0.3%，中石化 （00386） 升近1%。

【10：10】中國恒大 （03333） 逆市跌逾6%，至於中海外 （00688） 升0.9%，潤地 （01109） 升近2%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾2%，融創 （01918） 升逾4%。

【10：07】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【10：04】超媒體 （00072） 逆市乾跌逾7%，低見0.25元，僅涉4宗成交或3.5萬元。超媒體公布新世界 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛已辭任超媒體控股非執行董事及董事會聯席主席，昨日起生效。

【人事變動】鄭志剛辭任超媒體非執董及聯合主席 上任不足8個月、股價見盡高山低谷

【10：00】【金融峰會】金管局11月再辦國際金融領袖投資峰會 預計300名頂尖金融機構負責人出席

【09：39】港股開市初段升約300點，報17514點，科指升1.9%，報3828點。

【09：32】長實 （01113） 升3%，長和 （00001） 升逾2%。

【李嘉誠現身】95歲李嘉誠受訪憶起李光耀曾勸他從政 問AI新加坡香港關係「答案挺有意思」

【09：31】蔚小理逆市偏軟，蔚來 （09866） 開市後跌0.9%，小鵬汽車 （09868） 跌0.4%，理想汽車 （02015） 跌0.6%。

【09：28】領展 （00823） 股價高開0.8%，領展公布4至6月財年首季商戶銷售額按年增長4.4%。

【領展823】領展首季商戶銷售額增4.4%、飲食商戶大增12.9% 擬提高定息債務比率

【09：26】【新股IPO】天圖投資1973首掛開報5.39元 潛水17%、一手帳面蝕444元

【09：22】ATM向上，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.8%，友邦 （01299） 升2%，滙豐 （00005） 升逾1%，恒指高開156點，開報17370點，科指升近1%，報3795點。

【09：13】期指開報17371點，升115點。

【09：00】恒指黑期升約86點，報17284點。

【08：30】天圖投資 （01973） 將於今日首掛，昨暗盤潛水，其中輝立暗盤收報5.39元，較招股價6.5元低17.1%，以每手400股計，一手帳面蝕444元。

【新股IPO】天圖投資1973以6.5元接近下限定價 香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：00】【跨境理財通】私人財富管理公會：業界冀理財通個人投資額度循序漸進加碼

【07：45】【Morning精點】李嘉誠受訪憶起李光耀曾勸他從政︱花旗審核全球員工名單確認誰人可留低

【07：45】港股ADR收報17241點，升118點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報62.3元，較港收市價高1.35元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報300.62元，較港收市價高0.82元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.9元，較港收市價高0.55元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美長債息高企，美股反覆偏軟。道指曾跌逾百點，收市跌9點，報33119點；標指跌5點，報4258點；納指跌16點或0.12%，報13219點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升88點 滙豐ADR越62關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩