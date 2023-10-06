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【油價走勢】油價未止跌　高盛︰近期大幅回落只是暫時現象　汽油需求、經濟衰退擔憂過度

宏觀解讀 08:07 2023/10/06

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【油價走勢】油價未止跌　高盛︰近期大幅回落只是暫時現象　汽油需求、經濟衰退擔憂過度

市場憂慮全球經濟增長放緩，國際油價繼周三創下逾一年來最大跌幅後，周四進一步下跌2%。高盛認為，近期油價大幅回落可能只是暫時現象，指最近顯示美國汽油需求大降的數據，未有反映真實情況，加上市場誇大對高利率引發經濟衰退的擔憂。

紐約期油收報82.31美元，再跌1.91美元或2.3%。倫布蘭特期油收報84.07美元，跌1.74美元或2%。

高盛指，雖然周三公布的官方數據顯示美國汽油庫存大增，且一項需求指標放緩至25年以來季節性最低水平，不過一些替代指標顯示汽油需求仍較健康。至於將油價下跌歸咎於經濟衰退擔憂的觀點，高盛稱經濟仍朝着軟着陸的軌道上。

該行指，原油價格大幅回升可能需要汽油利潤率回升、金融狀況有所企穩，以及及庫存下降的證據，預計這三個驅動因素都會發揮作用。

高盛仍預測布油明年春季將升至100美元。

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責任編輯︰梁浩碩

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