【分析】美加息周期將見頂　為何美債息卻狂升去5厘？

美國10年期債息近日升到4.8778厘高位，距離5厘只差0.1222厘，這是近16年未出現過的事，對港股、港樓、息口，以至所有投資，都有決定性的影響，是金融界最有影響力的數字，不過，對於近期美國債券的離奇拋售，令債息急升，華爾街仍在尋求原因，更離奇的是，國際大行竟然異口同聲，認為美國長債息會升穿5厘。

聯儲局已進行連續18個月的加息，但未有對長期債息產生影響，反而近期美息即將見頂，甚至有投資者預期會減息，為何美國10年期債息現時仍在急升？

投資界主流意見認為是國家級大戶或某大型機構拋售或沽空美債，不過，美國債券規模25萬億美元，不是個別大戶的資金足以影響市場，而且利率高企，大戶借貨沽空的成本不輕，不是單靠傳言就能令人信服。

其他人則關注美國不斷上升的赤字，政治鬥爭等，更有陰謀論是指聯儲局有意為之，以年底前會加息的「點陣圖」，引導債息上升，以減輕通脹預期，放慢消費者的步伐，令過熱的經濟紓壓。

就算若陰謀論成立，聯儲局亦呃不到幾耐，因為到11月1日議息結果公布，若仍是不加息，債息亦需急回，通脹預期豈不會立即急彈。

投資界對這現象存有戒心，畢竟在瘋狂加息環境下，已引發過兩次金融危機，一次是2022年9月的英國債市崩潰，第二次是今年3月美國地區銀行倒閉，對於美債息升勢愈演愈烈，實在不是好兆頭。

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記者：譚志偉