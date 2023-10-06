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【券商點睇】關注鞋類去庫存周期 裕元或受累客戶謹慎下單

股樓投資 11:33 2023/10/06

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摩根士丹利報告指，調整了裕元集團（00551）及九興控股（01836）的盈利預測及目標價，以反映當前波動的市場，對鞋類代工商投資情緒的影響。該行對該板塊的偏好順序，仍然首選九興，因公司涉足時尚和奢華鞋類類別，受當前業內對運動和休閑鞋類去庫存周期的影響較少。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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此外，大摩也看好裕元，因公司營運效率的提高和勞動力的合理化，令其保持良好的毛利率。盡管公司可能受Nike及Adidas等主要客戶謹慎落單的影響，但公司或可得到來自其他品牌如New Balance和Asics的一些支持。基於此，對公司今年下半年及明年上半年的目標市盈率預測由9倍下調至7.5倍，目標價由12.5元調低至10元，維持「與大市同步」評級。

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至於九興，其客戶組合多元化，當中包括新興品牌如Hoka等，相信有助公司較其他代工商提高收入及盈利。大摩維持今年下半年及明年的預測，但鑑於港股目前的波動性，將其今年下半年及明年上半年的目標市盈率預測由9倍下調至8倍，目標價由11元降至10元，評級為「增持」。

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責任編輯：林衛

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