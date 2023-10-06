【券商點睇】新業務價值增長緩慢 中國人壽目標價下調至17.16元

野村研究報告稱，中國人壽（02628）現價對應今年預測市帳率僅為0.6倍，低於過去十年的歷史平均值，但由於第三季人壽保險業務的新業務價值（NBV）增長可能較緩慢，將使得股價缺乏正面催化劑。

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該行對國壽維持「買入」評級，對其今年淨資產價值預測下調2%，基於今年市帳率估值約0.93倍，將目標價由17.55元下調至17.16元。同時，該行提醒目前的估值基於舊有企業會計準則（ASBE），因為國壽為採用新保險合約會計準則過渡計劃的保險公司，料至2026年將會採用新的財務會計準則。

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責任編輯：林衛