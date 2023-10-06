  • 30°C
香港時間 : 20231006日 (週五) 11:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】出口持續強勁增長 中聯重科將呈季節性反彈

股樓投資 09:33 2023/10/06

分享：

分享：

大和報告指，由於出口持續強勁增長，預計中聯重科（01157）第三季收入將會按年增長23%，支持毛利率較去年同期增加5個百分點以上，經調整淨利潤的按年漲幅可能達到85%。該行將公司目標價由5.8元升至6元，維持評級「買入」。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片
【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

值得注意是，第三季本為內地市場的傳統淡季，預計第三季淨利潤率或按季下降，但至第四季的季節性需求恢復時，便會出現反彈，預測第四季收入可按年增長21%，並達到全年最高的季度利潤。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

【同場加映】溫股知新：港股信心不足 還望大招盡出

溫股知新
【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
目標價 買入 中聯重科（01157） 港股 中國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款