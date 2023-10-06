【券商點睇】出口持續強勁增長 中聯重科將呈季節性反彈

大和報告指，由於出口持續強勁增長，預計中聯重科（01157）第三季收入將會按年增長23%，支持毛利率較去年同期增加5個百分點以上，經調整淨利潤的按年漲幅可能達到85%。該行將公司目標價由5.8元升至6元，維持評級「買入」。

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值得注意是，第三季本為內地市場的傳統淡季，預計第三季淨利潤率或按季下降，但至第四季的季節性需求恢復時，便會出現反彈，預測第四季收入可按年增長21%，並達到全年最高的季度利潤。

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責任編輯：林衛