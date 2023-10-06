【清酒新世界@iM網欄】草庵 鍋島 二

草庵 鍋島提供二十多種鍋島的清酒，其中有些清酒更是Auberge獨有的，所以在富久千代酒造是沒有出售。在草庵 鍋島用餐，他們會推薦最適合的鍋島配搭客人享用的菜餚，讓到訪的客人能盡情享受鍋島的美食、器皿和奇蹟。為什麼要欣賞器皿?原來佐賀縣被譽為有田燒和唐津燒等世界級陶瓷的寶庫，而店主更是從個人收藏的傑作中選擇與當天的菜餚相配的器皿，透過器皿欣賞清酒和美食也是相當有趣。

我到訪的那天就品嚐了五款清酒及一款梅酒，梅酒是餐廳特別釀造作開胃酒，這款梅酒給人一種輕飄飄爽朗的感覺，與一般的梅酒不同。

前菜方面餐廳挑選了Summer Moon，是一枝使用山田錦來釀造的夏季酒，看著標籤就給人一個寧靜優雅的夜晚感覺，是一款夏夜賞月的清酒。Summer Moon初味略濃，酸味微弱，擁有淡淡的青瓜香氣和白花香，能夠嗅出一種略帶華麗的香氣。餘韻帶酸會隨時間逐漸變得鋒利辛口。這款清酒具有夏天的典型清新香氣，其精緻的輪廓以極其出色的酸度和甜味使人的口腔特別清爽，讓人感覺舒適。雖然這款清酒偏向辛口，但味道非常清晰獨特柔和。

之後就配搭了一款只有在餐廳用膳的才能買到的清酒，我自己都忍不住買了兩枝，碳酸感強烈卻不刺喉，這是一款純米大吟釀，也是首款讓我喜歡上的濁酒，餘韻有濃烈的米香味，口感順滑偏辛口，真沒想過鍋島能釀出這般的濁酒，令我大吃一驚！

後面分別有鍋島 純米大吟釀 山田穗、鍋島 赤磐雄町米 特別純米酒 Classic、 鍋島 特別本釀造，最後甜品配上鍋島 雫取 純米大吟釀，想了解更多就留意下星期的專欄吧。



富久千代酒造有限会社

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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