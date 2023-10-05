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【美國經濟】債市拋售潮未止？　摩通基金經理：美國10年期債息或觸及6厘　高息環境可能維持18個月

股市 23:11 2023/10/05

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【美國經濟】債市拋售潮未止？　摩通基金經理料10年美債收益率或升至6%

美債近日遭大舉拋售，令長債收益率急升，摩根大通（美：JPM）基金經理William Eigen稱，儲局或再加息至少一次，且高息環境可能維持18個月，料10年期美債收益率有可能觸及6%。

美國10年期債券收益率周三（4日）觸及近4.9%的16年高點，30年期債券收益率曾突破5厘。

William Eigen稱，市場並未有意識經濟比預期更加強勁，「每過去一周，若沒有出現經濟衰退，對於固定收益投資者來說是相當糟糕的消息」，認為債券投資者未來面臨更多衝擊。

William Eigen是摩通固收基金經理，負責管理資產總值88億美元的摩通策略收益機會基金。截至8月底，該基金投資組合配置中，約63%的資產為現金及等值物，其餘是短期、浮動利率的投資級債券，意味若債息大幅走高，該基金便可從中獲益。

值得留意的是，該基金年内上漲了4.1%，而同期美債市場整體下跌了2.7%；該基金自從2008年創立以來，年回報率為4%，而債券市場回報率僅約為2.5%。

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