【分析】全球債市如何可以結束拋售潮「止血」？　巴克萊稱只有一情況才能逆轉

▲ 【分析】全球債市如何可以結束拋售潮「止血」？ 巴克萊稱只須一個情況發生

近期債市迎來拋售潮，巴克萊銀行分析師Ajay Rajadhyaksha表示，未見到明顯的催化劑可以阻止長端債券被拋售所帶來的損失，除非股市持續崩盤，重振固定收益資產的吸引力，否則全球債券注定會繼續下跌。

巴克萊認為，收益率不存在神奇的水平（no magic level of yields），即是一旦觸及某個點就會自動吸引足夠的買家，引發債券持續反彈。目前只有一種情況債券才會降溫，就是股票市場出現大回調。不過，美國經濟數據不太可能迅速疲軟，以提振債券，也表明風險資產較需要較長時間才可持續下跌。

雖然美股過去三個月下跌了約5%，但在美債息接連上升下，股市年初至今仍然上漲。Ajay Rajadhyaksha指，在債券穩定之前，股票還有很大的下調空間。

同時，巴克萊表示，聯儲局不太可能突然停止量化緊縮（QT）計劃，甚至重啟量化寬鬆（QE），這使其成為美國國債的淨賣家。此外，該行表示，美國財政赤字上升導致的債券供應增加，也推高了期限溢價（term premiums）。

該行預期，儲局將會至少再加息一次，而且，債券市場過度憧憬2024年美國將會多次減息。所以，該行分析師建議客戶持續做空債券。

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編輯：袁諾曦