【夜繽紛】颱風小犬將帶來惡劣天氣 三大夜市本周五至日活動取消

颱風「小犬」逐漸靠近本港，天文台指，按照現時預測路徑，小犬會在周四（5日)至周五（6日）與本港保持約400公里或以上距離，本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至周五中午。隨著小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，該區風力會在周五下午逐漸增強。天文台會考慮在明晚至星期六上午改發三號強風信號。受小犬影響，預料本港星期日及星期一有大驟雨，市民請留意天文台最新天氣消息。

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繼今年先後推出廣州東及成都東新綫、增加班次及推出嶄新的福田「靈活行」變更車次安排後，港鐵（00066）周二（3日）宣佈，高鐵將於10月11日（周三）再次提升列車服務，開通新綫連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西五個新站點，每日提供北行及南行各一班列車。



【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

K11集團品牌及企業傳訊部指，香港天文台考慮在周五及周六改發三號強風信號。基於安全理由，星光大道及K11 MUSEA將取消本周五及周六之「星光夜市Night Market by The Sea」。



另外，發展局發言人周四亦宣布，經考慮香港天文台就未來數天的最新天氣預測，原定周五至星期日（8日）在灣仔海濱舉行的「海濱藝遊坊」及堅尼地城卑路乍灣海濱舉行的「堅農夜市•環保生活 + 二手市集」現告取消。

​​​​發展局發言人表示，由於海濱場地比較當風，並無遮擋，為確保市民和攤檔營運者安全，以及為免不穩天氣對攤檔營運者造成不便，局方與聯辦機構商討後，決定取消本周活動，並及早宣布，讓攤檔營運者作好準備及部署。

至於觀塘海濱，按照原定計劃，本周末並無相關活動。有關在上述三個海濱場地舉行的「香港夜繽紛」活動的最新消息，請留意發展局網頁，請按此。

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責任編輯：陳詠妍