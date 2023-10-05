【MPF】強積金9月人均虧損6600元　今年首次出現累計虧損

投資市場持動蕩不穩，強積金回報也直接受拖累。據獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級公布的9月份的強積金表現調查，強積金9月份的投資虧損約 2.76%（以「積金評級所有基金表現指數」計算），投資虧損約308億元，期內人均虧損達6,600元（以469萬名強積金成員計算）。

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第三季投資虧損約 352 億港元，今年至今累計投資虧損約為30億元，相當於每名成員平均累計投資虧損約600元。儘管出現跌市，但計入每月強積金的供款，今年至今強積金總資產仍增加了367億元。截至9月底，強積金總資產約為1.088萬億元，相等於成員平均賬戶結餘約為231,800元 （9 月份下跌約 5,700元，今年第三季下跌約5,100元，但年初至今卻增加約 7,800元）。



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積金評級主席叢川普 （Francis Chung）表示，強積金經歷了艱難的9月份，今年首次錄得累計虧損。他指出，「在 2023 年只剩下 3 個月的情況下，強積金年初至今首次出現累計虧損。如果這種趨勢持續下去，將可能令強積金出現連年投資虧損。」



但他也為強積金制度辯護，「投資表現並不在強積金的直接控制範圍內。強積金不是『創造』投資回報，而是『接收』投資回報結果。然而，強積金能控制的是管治、成本和安全。根據這些基準，強積金是保障強積金成員資產的優秀平台。」

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強積金成員應如何自處﹖叢川普說：「宏觀環境的不確定性可能會繼續擾亂市場。為了緩解可能出現不確定性的經濟下行，強積金成員應分散投資和進行長線投資，並在市場資產價格下跌時用同樣的金額買入較多基金單位以享受「平均成本法」帶來的好處。投資決策絕非易事。所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，它們是現成的低收費及多元化基金選擇，是值得考慮的絕佳選擇。」

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責任編輯：陳詠妍