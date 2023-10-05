【大行點睇】摩通：友邦內涵價值增長強勁 維持「增持」評級 目標價87元

摩根大通發表報告，指友邦保險（01299）股價超賣，相信是由於投資者對中國經濟增長的中期風險回報，及對香港離岸市場潛在的資本管制憂慮等。該行預計，友邦2023至2024年內涵價值（Embedded Value）將分別出現高單位數及雙位數的增長，維持友邦「增持」評級，目標價87元。

友邦股價周四（5日）收報65.95元，升0.8%，成交額15.3億元。

【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁】

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

摩通指出，友邦產品組合在整個市場周期中保持穩健，其產品利潤率正反映出這點。該行預計，內地市場的產品利潤在今年剩余時間內將保持不變，料2023及2024財年的新業務價值將分別增長24%和27%。另外，考慮到中國對大灣區的倡議和保險通計劃，預計香港離岸市場的發展不會面臨短期風險。

該行認為，在友邦公布第三季業績前，新業務價值（NBV）預測修訂可能成為短期正面催化劑。該行預計，第三季新業務價值將達到9.46億美元。另外，若友邦旗下印度業務的資本部署取得任何進展，這亦可能成為正面因素。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明