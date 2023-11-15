【新股IPO】自動駕駛科企知行科技據報11月底招股　集資額削至1億美元　吉利「極氪」貢獻逾九成收入

▲ 自動駕駛科企知行科技據報11月底招股 集資額削至1億美元 吉利「極氪」貢獻逾九成收入

自動駕駛解決方案提供商知行汽車科技（iMotion）10月初遞表上市，路透引述消息指，知行科技計劃在11月底招股，12月正式登陸港股市場；集資1億美元，低於早前市傳的2億至3億美元。聯席保薦人為花旗、華泰國際及建銀國際。

知行汽車曾於4月遞表，外電早前引述消息稱，公司擬集資2億至3億美元，但最新的集資規模目標已大幅削減。

截至6月底，知行科技半年收入5.02億元（人民幣，下同），虧損收窄66.8%至9974.8萬元；剔除股份支付及優先權金融供給財務成本，經調整虧損收窄27%至4616.1萬元。

據初步招股文件，知行科技主要向車廠銷售自動駕駛解決方案和產品，内地市場份額為8.6%，並正為車廠開發「L2」至「L4級」方案。值得留意的是，公司逾93%的收入來自吉利 （00175） 非全資附屬「極氪」，餘下為奇瑞汽車、吉利「極星」及「Smart」。

該公司股東，包括國有企業混合所有制改革基金、創業投資家施安平的中小基金、明勢資本、理想汽車 （02015） 、建銀國際等。

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記者：伍鍵文