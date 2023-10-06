▲ 【跨境理財通】私人財富管理公會：業界冀理財通個人投資額度循序漸進加碼

私人財富管理公會發布與畢馬威中國合著的第8份《香港私人財富管理》年度報告，顯示受訪的會員機構認為跨境理財通業務首要挑戰是個人投資額度不足。其餘主要挑戰包括跨境服務障礙、南向產品種類限制等。公會行政委員會主席盧彩雲受訪時形容，監管機構近期就理財通公布5方面優化是大喜訊，而業界希望個人投資額度可循序漸進加碼至專業投資者的資產門檻（即800萬港元等值）。

理財通個人投資額度現為100萬元人民幣，產品範圍為低至中風險，參與的銀行只執行客戶指示，不會主動做跨境招攬或建議。公會最新年度報告認為，目前理財通計劃範圍有限，更適合零售客戶，因此香港的私人財富管理機構對此興趣不大。報告列出，對私人財富管理行業最有利的改進措施，包括︰增加個人投資配額；允許香港員工為大灣區客戶提供諮詢服務；增加內地客戶「南向」投資產品種類。報告又指，私人財富管理會員機構對擴大直接進入高淨值人士市場缺乏清晰路綫圖感到擔憂，令該些機構難以規劃大灣區戰略、以及難規劃如何為該潛在市場提供最佳服務。

公會料理財通銷售程序簡化

不過，監管機構近期公布理財通優化方向，包括優化投資者准入條件、擴大參與機構範圍、擴大投資產品範圍、適當提高個人投資者額度等，盧彩雲表示，細節雖有待公布，但這對私人財富管理行業呈現很多機遇，而當中業界希望個人投資者額度可循序漸進提高。公會行政總裁及董事總經理石軒宇（Peter Stein）表示，理財通看來下一步可能會納入部分較高風險產品，例如部分股票基金，若下一階段未涵蓋所有較高風險產品，公會亦對此理解，計劃亦需要時間改良，又認為理財通銷售程序會有簡化。

最新年度報告認為，香港繼續保持作為領先私人財富管理中心的優勢，包括開戶便利性、投資選項和投資者保護。受訪的私人財富管理會員機構仍認為，進一步滲透內地市場是香港私人財富管理市場中最重要的機遇。會員機構預期，來自內地的香港資產管理規模比例，將在5年內由目前的36%，增至46%。

報告同時顯示，受訪的會員機構視年輕一代為香港私人財富管理市場第二重要機遇，指年輕一代投資方式與前代有別，會採取較不干預、尋求全面財富規劃和全權委託的方案，當中包括慈善事業、移民和海外留學。第三重要機遇為吸引更多家族辦公室來港。盧彩雲指，港府已就家族辦公室發展宣布一系列積極措施，業界歡迎有關政策，而香港相對其他私人財富管理中心，有着就近內地的優勢，目前已有家族辦公室遷移回港。

相關文章：

【跨境理財通】理財通公布5大改良方向 券商可參與、港證監循4方向設准入條件

記者：胡學能