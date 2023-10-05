【大行點睇】時富：京東物流盈利及營運能力佳 估值偏低目標價望13.5元

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，京東物流（02618）盈利及營運能力良好，但估值在行業內卻偏低，若以市盈率約30倍計算，目標價上望13.5元。

他指出，京東物流是倉配一體化綜合物流龍頭，過去五年收益增長穩定，超過260%，資產增長超過275%，淨收入增長率55%，為業内最高，盈利及營運能力良好。而集團企業價值倍數(EV/EBITDA)僅4.7倍，在行内則較低，反映現時估值偏軟。。

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在宏觀層面，消費市場升級帶動物流需求。隨疫情衍生的「宅經濟」，加速綫下向綫上網購轉化，提高電商滲透率。在公司層面，京物有數個核心競爭力：倉儲建設領先同行，自營模式可給客戶優質服務，有效提升用戶黏著度及避免惡性價格競爭

另外，憑藉母公司京東集團（09618）强大銷售與預測能力，京物在存貨調配及管理上可更精確操控，有效加快產品周轉及減少無用庫存。以2024年每股盈利0.45港元，市盈率約30倍計算，目標價上望13.5元。

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記者：李兆明