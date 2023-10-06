【展覽之都】斥資千萬送酒店現金吸引海外買家　展覽商冀政府加強支援

每年10月是香港展覽旺季，其中就有B2B展覽Mega Show。主辦機構COMASIA表示，展覽業是香港經濟的「火車頭」，能帶動經濟支柱的貿易和航運業，但認為政府對展覽業的支持不足，對外國買家的宣傳亦可改善，建議政府應更著力吸引商務旅客訪港，並資助展覽業界向外國更好地宣傳香港。

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已有30年歷史的Mega Show是香港秋季最大型的玩具、禮品及家居用品採購會，COMASIA董事總經理張瑞貴表示，今年的展位超過4,200個，參展商達3,100家，已大致回復至疫前水平，但即使如此，他也不敢估計買家數量：「地緣政治、俄鳥戰爭等因素都影響買家是否出席，加上航空運力未回復，我也不敢對買家人數太樂觀。」

他指歐美買家一向是展覽買家的重要來源，但各種因素都令他們減少來港，因此不得不開發新的買家來源。他自去年11月已出埠招商，主要是跟中東、東盟、俄羅斯等新興市場買家宣傳香港，笑言「比香港官員還勤力」。他指今年邀請到7至8個來自中東和俄羅斯的大型買家團：「俄國過往可能經歐洲入口生活品，但現在就要往亞洲尋找新的供應商。」

▲ 張瑞貴表示，他們今年斥資千萬送酒店及現金以吸引海外買家到港，但坦言一家私人機構不可能無底限地這樣做。

展覽業是香港經濟「火車頭」

張瑞貴認為政府的經濟復甦策略應注重吸引外來資金：「香港是外向型經濟，貿易和航運是兩大經濟支柱，夜經濟只是『塘水滾塘魚』，對香港經濟幫助不大。」他認為展覽業是香港經濟的「火車頭」，搞好展覽業就能幫助貿易和航運，帶動香港整體經濟之餘，商務旅客的消費力亦比較高。

COMASIA總經理簡志偉引述政府統計處資料，指2019年有330萬歐美訪客來港，但2023年首7個月只有77.4萬，明顯不足一半：「事實上，商務客佔了旅客7成，而商務客的平均消費力亦比一般旅客高出7成。」他表示商務客完成工作後就會去灣仔、蘭桂坊消遣，更引述2014年香港展覽會議業協會數據，每名商務客平均都會花費16,000元，酒店住宿、酒吧、食肆，以至的士業也受惠。「這些資金是外來的，比只是『塘水滾塘魚』的夜市更有助提升香港經濟。」張瑞貴說。

▲ COMASIA總經理簡志偉指商務客的平均消費力比一般旅客高出7成，認為政府應更著力在吸引商務旅客來客。

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斥資千萬元送酒店現金引海外買家

政府一直強調疫情期間有為展覽業提供支援，目前也有針對展覽業的資助計劃，但張瑞貴認為幫助有限：「政府的資助計劃只是資助貿發局搞的展覽而已。確實政府有為展覽業提供一些場地和資金援助，但這都未夠抵銷我們在海外宣傳和招商的開支。」他指今年的Mega Show為了吸引買家到港，首度向大型買家團送贈酒店房間，甚至向買家發送200美元（約1,560港元）現金讓他們出外消費，成本至少也超過1,000萬。

此外，Mega Show在今年7月在泰國的架空鐵路BTS打了一個月廣告宣傳，還未計算各種搜尋引擎關鍵字等宣傳費用，張瑞貴笑言政府的資助未夠抵銷這些開支。他建議政府應主動現金資助海外買家來港，提高買家來港的意欲，同時亦應設立專項基金，供香港的國際商貿展主辦機構申請資助，由更熟識市場的他們吸引海外參展商和買家來港，這會比由政府去做可能更有效。

▲ COMASIA今年7月在泰國的架空鐵路BTS打了一個月廣告宣傳Mega Show，向外國宣傳香港展覽。

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本報記者：李智賢

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