湯文亮：不買不賣 才可撤辣

有傳媒問我，既然睇好樓樓，為何最近不買樓？我認為傳媒的講法太偏激，我並不是睇好樓市，而事實上在現時環境下，利息又高，又有辣招，應該沒有人睇好樓市，而我亦不例外。但我亦不是不看好樓市，而是不擔心，而且我知道，只要政府撤辣，樓市便會有翻天覆地變化。我不買樓只是迫政府撤辣方法之一，只要大家不買不賣，成交量長期處於極低水平，政府就必定要撤，不撤辣就撤人。特首亦熟讀三國，知道曹操怎樣對待運糧官，暫借人頭一用是一個很經典故事。所以，香港官員知道，如果不想最後被中央政府撤職，最好方法就是現在撤辣。

業主不介意是否撤辣

近日二手樓成交量極低，雖然一手樓亦不會好，但相比二手樓仍然是好了一大截，上個周末，十大屋苑只得一宗成交。對於物業代理來說當然不是好事，但對於買賣雙方似乎又沒有什麼問題，對於收租業主更加沒所謂。有能力有需要的人不買樓，對租金有支持，所以近日樓宇發展是租金上升，樓價下跌。並不是收租的是無良業主，只是供求問題。而租金不斷上升，最後亦會在樓價反眏出來，就算政府不撤辣，樓價最終亦會隨租金上升。所以，政府是否撤辣，有樓的人並不是太過在意。

業主並不介意政府是否撤辣，但打算買樓的人就非常介意，他們擔心在買樓之後政府突然撤辣，他們已付的印花稅就會化為烏有。所以，除非業主願意大幅減價，否則怎會用市價買樓，萬一在買樓之後政府撤辣，就會有雙重損失，多付樓價與辣招稅。所以，買家的出價會低於正常市價，萬一政府撤辣，少給的樓價可以當業主的津貼。

政府是最關心成交量

但業主又怎會減價？萬一政府撤辣，買家不用給印花稅，一定會加樓價，令樓價急升，既然知道樓價一定會急升，業主現在又怎會賣樓？老實說，現在買賣雙方的分距很大，如果不是銀主盤，基本上可以話「大纜都扯唔埋」。如果要政府撤辣，買賣雙方一定要堅持自己的出價以及要價，如果低成交量能夠保持一段時間，我又不相信政府唔撤辣。而事實上政府是最關心成交量，如果太低代表的管治出了問題，否則就不會讓買樓花的人可以做九成按保，真是用心良苦。

節錄自第832期《iMoney Wealth》鑑古知今

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】