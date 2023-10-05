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【分析】恒指季結日　ETF托市數據曝光？

股市 19:24 2023/10/05

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9月29日至10月3日港股季度結算前後，ETF波動數據曝光，據華夏恒ESG （03403） 公布，10月3日（以T+2結算計，大約在9月底）發行基金單位由1850萬個大增至1.86億個，以基金淨值39.9291元計，基金規模由7.6億元，增加至74.4億元，這突如其來的67億元，由於ETF追縱恒指重磅股，夾高了恒指季結走勢。

不過，由於是ETF一手市場增發，當日（9月29日）成交並沒有顯示，即「唔知點解會升」。

直至大戶在10月首日開市前，直接向市場沽出兩大手貨，而恒指走勢大幅低開，情況才為市場留意，當日上板成交69億元，便大至符合早前新增發成交，在當日成交低迷下，更排上成交榜第二。

直接向市場沽出，對大戶來說，若贖回可能只能拎貨，但在場內沽出，則可以直至套現。

不過，這種一日半日托高大市的做法，可能是弱市之下，大戶粉飾櫥窗的救命草。

【分析】為何一隻ETF僅發行2千萬股　成交可達1.7億股？

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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