▲ 【香港經濟】港大料第4季GDP增6.2%、受惠低基數 下調全年預測至3.8%

港大發表報告稱，隨着旅客人數顯著回升，帶動旅遊業相關的服務出口，下半年經濟增長將會加快，料第三季香港GDP增速為4.7%，而因應去年同期基較低，估計第四季GDP增速將加快至6.2%。不過，港大同時下修全年GDP增速0.8個百分點至3.8%，主要由於第二季的經濟增長較預期低。

港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目的預測指出，第四季香港經濟料將受惠於政府一系列的刺激經濟活動，令訪港旅客上升，旅遊業持續改善，同時帶動本地消費意欲持續升溫。

貨物進出口續拖累經濟復甦

港大估計，第四季私人消費開支按年升5.2%，第三季按年升6.8%；投資總額按年僅升0.5%，低於第三季的升1.5%。貨物進出口方面續拖累經濟復甦，港大預計，第四季貨物進口及出口分別按年收縮3.6%及2.3%，但較第三季減少9.1%及9.7%有所減緩，料全年仍按年跌11及11.7%。

料第四季失業率2.7% 25年新低

就業市場方面，港大稱已回復至疫情前的全民就業水平，預計失業率由今年第三季的2.8%，輕微降至第四季的2.7%，料為25年來的新低。

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記者：伍鍵文