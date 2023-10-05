▲ 【領展823】領展首季商戶銷售額增4.4%、飲食商戶大增12.9% 擬提高定息債務比率

領展 （00823） 公布，今年4至6月財年首季商戶銷售額按年增長4.4%，較去年全年的銷售額增長6.2%有所放緩，整體商戶租用成本維持約12.5%。首季銷售額中，飲食銷售額大增12.9%，增幅較去年全年平均的10.5%進一步擴大，包括服飾、百貨公司、電器等一般零售銷售額增幅則較去年全年平均收窄2.9個百分點至6.7%，超市及食品銷售額則跌6.5%，跌幅較去年全年的1.3%擴大。

租用率方面，截至6月底，香港零售物業租用率97.9%，辦公大樓租用率則為97.5%。內地方面，零售物業租用率為87.2%，辦公大樓租用率為90.7%。

已完成東頭街市的資產提升

領展期內已完成東頭街市的資產提升，涉及資本開支2800萬元，較早前估算高200萬元，投資回報率12.9%。至於啟田商場的資產提升計劃則維持預算1.39億元，料今年底完成，屆時店舖數目增加58%。

另外，去年9月展開第一期資產提升工程的廣州天河領展廣場，已於今年9月重新開放，涉及資本支出約3億元人民幣，較早前估算多1億元人民幣，投資回報率約12%。

今財年到期的40億元銀行貸款已償還

對於黃大仙中心北館於9月出現嚴重水浸，領展指，雨水淹沒地庫影響8家商戶，強調集團已於暴雨過後24小時內修復地庫，受影響地點受全面的保險覆蓋，集團已迅速啟動維修和翻新工作，並與商戶合作，協助他們恢復業務營運，未來會定期評估及檢查商場設施，進一步加強的防洪措施。

債務方面，領展指，2023/2024年到期的40億元銀行貸款已於今年4月償還，首季淨負債比率保持穩定，預期24/25財年結束才需要再融資，並計劃在長期較高息環境下，策略性提高定息債務比率。

截至3月底止，領展淨負債比率為17.8%，定息債務比率56.8%，平均借貸成本3%。

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編輯：陳韻妍