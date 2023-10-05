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【諾貝爾獎】挪威作家Jon Fosse獲文學獎 為無法言説之事發聲

環球社會熱點 19:06 2023/10/05

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2023年度諾貝爾文學獎周四（5日）揭盅，由挪威作家福斯（Jon Fosse）奪得，以表揚其創新戲劇和散文，為無法言説之事發聲。

福斯1959年生於挪威西岸的Haugesund，以尼諾斯克挪威語寫成的著作涵蓋多種體裁，包括戲劇、小說、詩集、散文、兒童讀物和翻譯作品。

福斯於1983年出版首部作品，為長篇小説《紅，黑》（Raudt, svart）。諾貝爾文學獎委員會形容該作既叛逆又具有原始情感，帶出自殺的主題，並在多方面為其後來的作品奠定基礎。

福斯的劇本90年代末在歐洲取得突破，由法國戲劇大師雷吉 (Claude Régy) 1999年在將其作品《有人將至》（Nokon kjem til å komme）製作成戲劇。

此為福斯的早期作，他減少語言和戲劇動作，僅用最簡單的日常用語表達人類最強烈的焦慮和無力感。諾貝爾獎委員會指他的作品透過能喚起人類迷失方向的能力，及矛盾地提供接近神性的更深層次體驗，使他成為當代戲劇的主要創新者。

責任編輯：鄭錦玲

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