馬來西亞白米進口價飆3成 政府敦促民眾勿搶購

印度限制白米出口導致國際米價上升，馬來西亞上月的白米進口價大幅飆升3成。大馬各地民眾蜂擁搶購白米，商店貨架也清空。政府近日強調白米供應仍充足，敦促民眾不要搶米。

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大馬有超過3,200萬人口，國內約三分之一的稻米需求依賴進口。印度禁令嚴重衝擊大馬的白米市場，大馬上月的進口白米零售價料升超過3成。

不少民眾於全國各地搶購價格稍低的白米，外媒引述吉隆坡零售商稱當地米供應短缺。

吉隆坡批發商Usaha Jaya指，該店已沒有當地出產大米庫存，上述情況也持續很長時間。由於糧食短缺，大多數消費者被迫改買加價的進口米。

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大馬農業和糧食安全部長薩布（Mohamad Sabu）本周表示，本地米的價格上限為每公斤2.6林吉特（約4.3港元）。

不過印度限售令導致全球大米供應減少兩成，其後大馬獨家進口商Padiberas Nasional Berhad 9月將進口白米加價36%，導致大量大馬民眾轉為購買本地產米。

他指國家並不缺米，但因進口米大幅加價導致市場供應受影響。他敦促民眾停止恐慌性搶購的行為，只購買所需數量的米。

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責任編輯：鄭錦玲