【WhatsApp騙案】WhatsApp新騙案湧現　即check網址、電郵、電話是否可疑（附連結）

WhatsApp新騙案近月頻生，私隱專員公署今（5日）更表示已接獲請報，本港在過去一個月有近900人的WhatsApp帳戶遭騎劫。遭騎劫的WhatsApp帳戶遭還會向受害人的親友傳送訊息，包括借錢及匯款，以及騙取私隱資料等。本網亦有整理的不同防騙攻略，方便各位讀者了解：

除上述攻略以外，留意到有關最近WhatsApp帳戶遭騎劫的行騙新方式，尤其是騙徒透過設計多個假冒Whatsapp網站，亦可能嚴重影響平日透過Google或其他搜尋引擎進入Whatsapp網頁版的用戶，導致遭騎劫的可能性大大提高！

騙徒落廣告將假link排名提高

由於騙徒透過投放廣告的方式，將傳播惡意軟件或假冒網站的搜尋結果排名提高。因此，若用戶不慎按下相關的置頂廣告、假網站，掃描假冒QR Code並留下電話號碼、驗證碼等，騙徒就會有機可乘。

點樣拆解、提防假冒link？

不過，可以注意到的是，不少假冒頁面以簡體字顯示，而且假冒link與官方亦不同，官方為：「https://web.whatsapp.com/」

用戶亦可以將官方link加入瀏覽器的書籤，方便直接點擊及減少中伏風險

在搜尋結果頁面標記為「贊助」的連結，均可能是廣告及詐騙網站，需更小心提防

防騙視伏器 一按即查假網站

若用戶有懷疑，亦可使用警方網絡安全及科技罪案調查科在守網者網站的「防騙視伏器」或下載其「防騙視伏App」。用戶可以輸入可疑link、電郵及電話，甚至是收款帳戶作即時評估。

【連結傳送門】

此外，當用戶收到突然出現的轉數、借錢等涉及金錢交易的要求，以及利用緊急情況來欺騙用戶時，亦應保持冷靜及小心核實。

責任編輯：張寶燕

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